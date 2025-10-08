В Мариуполе дефицит и паника: какой коллапс произошел в оккупации

Во временно оккупированном Мариуполе стремительно обостряется дефицит горючего, а цены на бензин достигли рекордных показателей. Местные жители сообщают об огромных очередях на заправках, ограничениях на отпуск горючего и полном отсутствии бензина на части АЗС.

Катастрофа в оккупированном Мариуполе

Как свидетельствуют сообщения мариупольцев в соцсетях, литр 95-го бензина стоит уже 86–89 рублей, а иногда цена приближается к 90 рублям.

"95-й достиг отметки 86–87 рублей, видел сегодня по дороге из Пятидорожек до поворота на БСМП", — пишет житель города.

"Вчера заправился за 87,89 – это цена 95-го. На Карпинского, бывший WOG", – добавляет другой.





По информации Центра изучения оккупации, на территории города действует лимит на заправку – не более 30 литров на одного водителя. Поэтому на заправках образуются многочасовые очереди, а некоторые станции вообще остались без горючего.

"Только что заправился на ТСГ на Громова. Черема, центр, АС-2 – нигде нет бензина", – жалуются мариупольцы.





Причиной дефицита является транспортная блокада и проблемы с поставкой горючего из-за оккупированного Крыма и Ростовской области, где также наблюдается нехватка топлива.

По данным так называемого минэнерго днр, с начала года оптовая цена бензина АИ-92 выросла на 13,4 рубля за литр, а АИ-95 — на 20,8 рубля. Это — наибольшее удорожание с 2015 года.

Эксперты предполагают, что ситуация будет только ухудшаться: из-за топливного кризиса оккупационные власти могут ограничить движение частного транспорта и отдать топливо в приоритет военным нуждам.

