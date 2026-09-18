У МАГАТЕ приголомшили жорстким ультиматумом до РФ: яку вимогу поставили щодо України

Держави-члени Міжнародного агентства з атомної енергії підтримали резолюцію із закликом вивести російських військових та інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції. Документ також передбачає необхідність відновлення повного суверенного контролю України над найбільшою атомною станцією Європи. Про результати 70-ї Генеральної конференції МАГАТЕ повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні підтримали 63 держави.

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У документі наголошується на необхідності дотримання міжнародного права та забезпечення належного рівня ядерної безпеки. Однією з ключових вимог стало виведення із ЗАЕС російських військовослужбовців та іншого персоналу, перебування якого на станції не санкціоноване Україною.

Сибіга подякував Канаді за активну участь у просуванні документа, а також країнам, які проголосували за резолюцію.

Окрему увагу глава МЗС звернув на спільну заяву 49 держав та Європейського Союзу. Її учасники закликали негайно звільнити затриманих українських працівників Запорізької АЕС. Серед них Сибіга назвав Сергія Коржа, Сергія Потина та Руслана Лаврика.

"Це фахівці атомної енергетики, чия професійна компетентність є необхідною для безпечної експлуатації ЗАЕС. Вони не можуть бути розмінною монетою у війні Росії проти України", — наголосив міністр.

За словами Сибіги, окупація та мілітаризація атомного об'єкта разом із переслідуванням його працівників створюють загрози, потенційні наслідки яких можуть вийти далеко за межі України.

"Таке нехтування ядерною безпекою не може залишитися без наслідків. Росію необхідно притягнути до відповідальності за ризики, які вона навмисно створює", — заявив глава українського МЗС.

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