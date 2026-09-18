Вибори запускають зворотний відлік: експерт насторожив заявою про вирішальне рішення Путіна



















Найближчі дні можуть стати важливими для подальшого розвитку війни Росії проти України. Після завершення виборів до Держдуми Кремль опиниться перед необхідністю визначатися з подальшою стратегією — продовжувати бойові дії з можливим нарощуванням мобілізаційного ресурсу чи шукати варіант зупинки війни. Таку думку висловив політичний експерт Олександр Бабак.

Фото: з відкритих джерел

18 вересня у Росії стартувало триденне голосування на парламентських виборах, яке завершиться 20 вересня. Reuters зазначає, що це перші вибори до Держдуми після початку повномасштабної війни, а правляча "Єдина Росія" зберігає домінуючі позиції в умовах жорстко контрольованої політичної системи.

На думку Бабака, після завершення голосування перед Володимиром Путіним може постати вибір між подальшою ескалацією та пошуком способу зупинити бойові дії. Одним із можливих кроків Кремля експерт називає нову масштабну мобілізацію.

"Путіну доведеться вибрати: чи йти на подальшу ескалацію, чи зупиняти війну. У нього немає часу до кінця осені чи до зими. Він буде приймати це рішення дуже швидко", — вважає Бабак.

Побоювання щодо нової мобілізації в РФ справді існують. Президент Володимир Зеленський у серпні заявляв, що, за наявною в України інформацією, Москва може планувати набір ще 300 тисяч військових після вересневих виборів. Це твердження Києва, а не підтверджене рішення Кремля.

Водночас Бабак припускає й інший сценарій — спробу домовитися про припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Експерт пов’язує це, зокрема, з великими втратами російських військ та посиленням економічного тиску на РФ.

"Без тотальної мобілізації, без перезавантаження ресурсів продовжувати війну буде дедалі складніше. Перший варіант — це зупинка війни по лінії бойових зіткнень", — заявив Бабак.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може зіткнутися з одним із найсерйозніших економічних викликів за час повномасштабної війни. Новий санкційний закон США здатний вдарити не лише по нафтових доходах Кремля, а й суттєво ускладнити співпрацю Москви з Китаєм. При цьому справжні мотиви Вашингтона можуть бути значно ширшими, ніж допомога Україні. Таку думку висловив керуючий партнер Національної антикризової групи, політичний та економічний експерт Тарас Загородній.