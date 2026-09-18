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В МАГАТЭ ошеломили жестким ультиматумом к РФ: какое требование потребовали от Украины

Действия России на Запорожской АЭС демонстрируют серьезное пренебрежение принципами ядерной безопасности

18 сентября 2026, 10:30
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Клименко Елена

Государства-члены Международного агентства по атомной энергии поддержали резолюцию с призывом вывести российских военных и другой несанкционированный персонал из Запорожской атомной электростанции. Документ также предусматривает необходимость возобновления полного суверенного контроля Украины над крупнейшей атомной станцией Европы. О результатах 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, резолюцию по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине поддержали 63 государства.

В МАГАТЭ ошеломили жестким ультиматумом к РФ: какое требование потребовали от Украины

Фото: из открытых источников

В документе отмечается необходимость соблюдения международного права и обеспечения надлежащего уровня ядерной безопасности. Одним из ключевых требований стал вывод из ЗАЭС российских военнослужащих и другого персонала, пребывание которого на станции не санкционировано Украиной.

Сибига поблагодарил Канаду за активное участие в продвижении документа, а также страны, проголосовавшие за резолюцию.

Отдельное внимание глава МИД обратил на совместное заявление 49 государств и Европейского союза. Ее участники призвали немедленно уволить задержанных украинских работников Запорожской АЭС. Среди них Сибига назвал Сергея Коржа, Сергея Потина и Руслана Лаврика.  

"Это специалисты атомной энергетики, чья профессиональная компетентность необходима для безопасной эксплуатации ЗАЭС. Они не могут быть разменной монетой в войне России против Украины", — подчеркнул министр.

По словам Сибиги, оккупация и милитаризация атомного объекта вместе с преследованием его работников создают угрозы, потенциальные последствия которых могут выйти за пределы Украины.

"Такое пренебрежение ядерной безопасностью не может остаться без последствий. Россию необходимо привлечь к ответственности за риски, которые она намеренно создает", — заявил глава украинского МИД.

Портал "Комментарии" уже писал, что ближайшие дни могут стать важными для дальнейшего развития войны России против Украины. После завершения выборов в Госдуму Кремль окажется перед необходимостью определяться с последующей стратегией — продолжать боевые действия с возможным наращиванием мобилизационного ресурса или искать вариант остановки войны. Такое мнение высказал политический эксперт Александр Бабак.



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