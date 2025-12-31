У Лукашенка вигадали, як ще активніше допомагати Путіну у війні проти України

Європейські партнери України напередодні візиту президента Володимира Зеленського до США обговорювали можливу тактику діалогу з Вашингтоном та ризики майбутніх переговорів, приділяючи особливу увагу питанням територій, гарантій безпеки та параметрів майбутньої мирної угоди. Про це повідомляє видання SPIEGEL із посиланням на англомовну стенограму закритої відеоконференції за участю українського президента та низки європейських лідерів.

За даними видання, окремі учасники зустрічі закликали Київ діяти максимально стримано під час переговорів із Дональдом Трампом та уникати різких формулювань.

Під час обговорення наголошувалося на необхідності виробити зрозумілу формулу домовленостей зі США щодо ключових напрямів — територіального питання, системи гарантій безпеки та відновлення України. При цьому звучали рекомендації "не заходити надто далеко" у заявах та зберігати простір для маневру. Офіційно в уряді Німеччини відмовилися коментувати зміст конфіденційних переговорів, однак один із учасників підтвердив, що загальний зміст публікації передано коректно.

Згідно зі стенограмою, європейські лідери також наполягали на прискоренні роботи над механізмом гарантій безпеки та визначенні ролі країн Європи у цьому процесі. Затягування рішень, на думку, може створити враження відсутності єдиної позиції серед союзників.

У той же час глави урядів нагадали, що питання надання гарантій безпеки або можливої військової присутності вимагають схвалення національних парламентів. Прем'єр-міністри Данії, Швеції та Норвегії попросили Зеленського після зустрічі у Вашингтоні докладно поінформувати партнерів про можливі зобов'язання США та наголосили, що всі домовленості мають бути чітко зафіксовані письмово.

Окремо обговорювалося питання неприпустимості офіційних територіальних поступок без надійних та підтверджених гарантій безпеки. Також європейські лідери рекомендували уточнити у Трампа подальші кроки у разі відмови Росії від запропонованого мирного плану, зазначивши, що позиція Москви щодо територіальних питань залишається невизначеною.

