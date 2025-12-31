У Лукашенко придумали, как еще активнее помогать Путину в войне против Украины

Европейские партнеры Украины накануне визита президента Владимира Зеленского в США обсуждали возможную тактику диалога с Вашингтоном и риски предстоящих переговоров, уделяя особое внимание вопросам территорий, гарантий безопасности и параметров будущего мирного соглашения. Об этом сообщает издание SPIEGEL со ссылкой на англоязычную стенограмму закрытой видеоконференции с участием украинского президента и ряда европейских лидеров.

По данным издания, отдельные участники встречи призывали Киев действовать максимально сдержанно во время переговоров с Дональдом Трампом и избегать резких формулировок.

В ходе обсуждения подчеркивалась необходимость выработать понятную формулу договоренностей с США по ключевым направлениям — территориальному вопросу, системе гарантий безопасности и восстановлению Украины. При этом звучали рекомендации "не заходить слишком далеко" в заявлениях и сохранять пространство для маневра. Официально в правительстве Германии отказались комментировать содержание конфиденциальных переговоров, однако один из участников подтвердил, что общий смысл публикации передан корректно.

Согласно стенограмме, европейские лидеры также настаивали на ускорении работы над механизмом гарантий безопасности и определении роли стран Европы в этом процессе. Затягивание решений, по их мнению, может создать впечатление отсутствия единой позиции среди союзников.

В то же время главы правительств напомнили, что вопросы предоставления гарантий безопасности или возможного военного присутствия требуют одобрения национальных парламентов. Премьер-министры Дании, Швеции и Норвегии попросили Зеленского после встречи в Вашингтоне подробно проинформировать партнеров о возможных обязательствах США и подчеркнули, что все договоренности должны быть четко зафиксированы в письменном виде.

Отдельно обсуждался вопрос недопустимости официальных территориальных уступок без надежных и подтвержденных гарантий безопасности. Также европейские лидеры рекомендовали уточнить у Трампа дальнейшие шаги в случае отказа России от предложенного мирного плана, отметив, что позиция Москвы по территориальным вопросам остается неопределенной.

