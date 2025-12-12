У Литві вийшли із себе через мирні ініціативи щодо України: озвучено ультиматум

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив на фундаментальних принципах, які мають лежати в основі справедливого мирного врегулювання конфлікту в Україні та покласти край війні, розв’язаній Росією. На його думку, першочерговою умовою є повне припинення вогню. Водночас, найважливішим аспектом переговорів є відсутність будь-яких територіальних поступок Києва. Литовський лідер застеріг, що мирний план не повинен повторити долю так званого "Будапештського меморандуму", який не зміг гарантувати належний захист української державності.

Фото: з відкритих джерел

Науседа підкреслив, що нині настав критично важливий період, коли міжнародні партнери повинні рішуче підтримувати Україну та зміцнювати її переговорні позиції. Така підтримка є ключовою не лише для безпеки України, а й для стабільності всієї Європи. Ці слова він висловив після участі у зустрічі "Коаліції охочих", де обговорювались шляхи забезпечення мирного врегулювання та захисту територіальної цілісності Києва.

За словами Науседи, будь-який мирний план має містити надійні та юридично обов’язкові гарантії безпеки. Жодних компромісів щодо території, суверенітету чи міжнародного права України не повинно бути. Литовський президент також акцентував на необхідності довготривалої військової і фінансової підтримки України, збереженні та посиленні санкцій проти Росії, а також забезпеченні прогресу країни на шляху до вступу в ЄС.

"Європа має діяти єдиним фронтом, адже саме зараз приймаються ключові рішення, що визначать безпеку нашого континенту на роки вперед", — додав Науседа.

Як вже писали "Коментарі", Москва поки що не ознайомилася з оновленими версіями мирного плану США щодо війни в Україні. Водночас у Росії припускають, що багато аспектів документа можуть їх не влаштувати. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, коментуючи переговори Вашингтона з Києвом та європейськими столицями.