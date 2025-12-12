"Сподобається далеко не все": у Путіна здивували заявою про новий мирний план

Москва поки що не ознайомилася з оновленими версіями мирного плану США щодо війни в Україні. Водночас у Росії припускають, що багато аспектів документа можуть їх не влаштувати. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, коментуючи переговори Вашингтона з Києвом та європейськими столицями. За його словами, Москва має отримати доступ до того, що обговорюється між США, Україною та європейськими країнами, інакше це "викличе відповідну реакцію".

Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, що ми теж не всім будемо задоволені", — додав він.

Такі заяви Кремля відображають напруженість у міжнародних контактах щодо припинення війни. Водночас європейські лідери наголошують, що мирні пропозиції Києва включають територіальні поступки, і це розглядається як шлях до завершення війни. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що у пропозиціях України детально описано, на які території вона готова піти заради миру.

Французьке видання Le Monde із посиланням на власні джерела уточнює, що Київ готовий погодитися на створення демілітаризованої зони на Донбасі у межах нового мирного плану. Це рішення в Європі сприйняли позитивно, розглядаючи його як шанс зупинити майже чотири роки війни та запобігти подальшій ескалації.

Наразі міжнародні експерти оцінюють, що подальший хід переговорів залежатиме від балансу між готовністю України йти на поступки та здатністю Кремля реагувати на ці умови. Створення демілітаризованої зони на Донбасі може стати ключовим елементом мирного процесу, однак його реалізація вимагатиме значної дипломатичної роботи та контролю за дотриманням домовленостей.

