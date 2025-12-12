Москва пока не ознакомилась с обновленными версиями мирного плана США по войне в Украине. В то же время в России предполагают, что многие аспекты документа могут их не устроить. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, комментируя переговоры Вашингтона с Киевом и европейскими столицами. По его словам, Москва должна получить доступ к тому, что обсуждается между США, Украиной и европейскими странами, иначе это "вызовет ответную реакцию".

Фото: из открытых источников

"Я думаю, что мы тоже не всем будем довольны", — добавил он.

Такие заявления Кремля отражают напряженность в международных контактах по прекращению войны. В то же время, европейские лидеры подчеркивают, что мирные предложения Киева включают территориальные уступки, и это рассматривается как путь к завершению войны. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что в предложениях Украины подробно описано, на какие территории она готова пойти ради мира.

Французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники уточняет, что Киев готов согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе в рамках нового мирного плана. Это решение в Европе восприняли положительно, рассматривая его как шанс остановить почти четыре года войны и предотвратить дальнейшую эскалацию.

В настоящее время международные эксперты оценивают, что дальнейший ход переговоров будет зависеть от баланса между готовностью Украины идти на уступки и способностью Кремля реагировать на эти условия. Создание демилитаризованной зоны на Донбассе может стать ключевым элементом мирного процесса, однако его реализация потребует значительной дипломатической работы и контроля соблюдения договоренностей.

