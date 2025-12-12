logo

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Литве вышли из себя из-за мирных инициатив по Украине: озвучен ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

В Литве вышли из себя из-за мирных инициатив по Украине: озвучен ультиматум

Науседа отметил важность решительной поддержки Украины и укрепление ее переговорных позиций для безопасности Европы

12 декабря 2025, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил фундаментальные принципы, которые должны лежать в основе справедливого мирного урегулирования конфликта в Украине и положить конец войне, развязанной Россией. По его мнению, первоочередным условием является полное прекращение огня. В то же время важнейшим аспектом переговоров является отсутствие каких-либо территориальных уступок Киева. Литовский лидер предостерег, что мирный план не должен повторить судьбу так называемого "Будапештского меморандума", который не смог гарантировать надлежащую защиту украинской государственности.

В Литве вышли из себя из-за мирных инициатив по Украине: озвучен ультиматум

Фото: из открытых источников

Науседа подчеркнул, что сейчас наступил критически важный период, когда международные партнеры должны решительно поддерживать Украину и укреплять ее переговорные позиции. Такая поддержка ключевая не только для безопасности Украины, но и для стабильности всей Европы. Эти слова он высказал после участия во встрече Коалиции желающих, где обсуждались пути обеспечения мирного урегулирования и защиты территориальной целостности Киева.

По словам Науседы, любой мирный план должен включать в себя надежные и юридически обязательные гарантии безопасности. Никаких компромиссов по территории, суверенитету или международному праву Украины не должно быть. Литовский президент также акцентировал внимание на необходимости долговременной военной и финансовой поддержки Украины, сохранении и усилении санкций против России, а также обеспечении прогресса страны на пути к вступлению в ЕС.

"Европа должна действовать единым фронтом, ведь именно сейчас принимаются ключевые решения, определяющие безопасность нашего континента на годы вперед", — добавил Науседа.

Как уже писали "Комментарии", Москва пока не ознакомилась с обновленными версиями мирного плана США по войне в Украине. В то же время в России предполагают, что многие аспекты документа могут их не устроить. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, комментируя переговоры Вашингтона с Киевом и европейскими столицами.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости