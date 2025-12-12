В Литве вышли из себя из-за мирных инициатив по Украине: озвучен ультиматум

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил фундаментальные принципы, которые должны лежать в основе справедливого мирного урегулирования конфликта в Украине и положить конец войне, развязанной Россией. По его мнению, первоочередным условием является полное прекращение огня. В то же время важнейшим аспектом переговоров является отсутствие каких-либо территориальных уступок Киева. Литовский лидер предостерег, что мирный план не должен повторить судьбу так называемого "Будапештского меморандума", который не смог гарантировать надлежащую защиту украинской государственности.

Фото: из открытых источников

Науседа подчеркнул, что сейчас наступил критически важный период, когда международные партнеры должны решительно поддерживать Украину и укреплять ее переговорные позиции. Такая поддержка ключевая не только для безопасности Украины, но и для стабильности всей Европы. Эти слова он высказал после участия во встрече Коалиции желающих, где обсуждались пути обеспечения мирного урегулирования и защиты территориальной целостности Киева.

По словам Науседы, любой мирный план должен включать в себя надежные и юридически обязательные гарантии безопасности. Никаких компромиссов по территории, суверенитету или международному праву Украины не должно быть. Литовский президент также акцентировал внимание на необходимости долговременной военной и финансовой поддержки Украины, сохранении и усилении санкций против России, а также обеспечении прогресса страны на пути к вступлению в ЕС.

"Европа должна действовать единым фронтом, ведь именно сейчас принимаются ключевые решения, определяющие безопасность нашего континента на годы вперед", — добавил Науседа.

Как уже писали "Комментарии", Москва пока не ознакомилась с обновленными версиями мирного плана США по войне в Украине. В то же время в России предполагают, что многие аспекты документа могут их не устроить. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, комментируя переговоры Вашингтона с Киевом и европейскими столицами.