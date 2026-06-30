У липні все буде вкрай складно: озвучено жахливі сценарії наслідків ударів Путіна по Україні

Низка моніторингових каналів, які слідкують за планами російських окупантів, прямо попередили українців, що найближчим часом варто готуватися до нового, вкрай потужного удару із застосуванням десятків ракет різного типу та сотень ударних безпілотників. До чого варто готуватися українцям у липні і що стане головною мішенню атак загарбників? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати версії трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT стверджує, що, якщо оцінювати тенденції попередніх місяців, то найімовірніше Росія і надалі концентруватиме ракетні та дронові удари на об'єктах, які мають військове, логістичне або енергетичне значення, а також на великих містах. Мета таких атак, імовірно, полягатиме не лише у завданні матеріальних збитків, а й у створенні психологічного тиску на населення та перевантаженні української системи протиповітряної оборони.

У літній період особливу увагу можуть привертати транспортні вузли, склади, промислові підприємства, а також енергетична інфраструктура, якщо Росія намагатиметься накопичити ефект перед осінньо-зимовим сезоном. Водночас не можна виключати ударів по житлових районах, адже попередній перебіг війни показує, що цивільні об'єкти також неодноразово ставали жертвами російських атак.

Однак передбачити конкретні цілі або графік ударів неможливо. Вони залежать від багатьох факторів: наявності ракет і безпілотників, оперативної ситуації на фронті, рішень російського військово-політичного керівництва та ефективності української ППО.

За версією чат-боту Gemini, у липні 2026 року ключовим вектором російських ракетних ударів залишатиметься паливно-енергетична та критична інфраструктура України. Попри літній період, ворог намагатиметься остаточно дестабілізувати енергосистему, атакуючи об'єкти магістральних електромереж та гідрогенерації, щоб зірвати підготовку до наступного опалювального сезону та максимально використати вразливість системи під час літніх пікових навантажень. Паралельно під прицілом опиняться підземні сховища газу на заході країни та стратегічні залізничні вузли, що має на меті заблокувати логістику і постачання матеріально-технічної допомоги.

Другим пріоритетним напрямком стануть об'єкти українського військово-промислового комплексу, зокрема заводи з виробництва далекобійних БПЛА, ремонтні бази та місця зберігання західної техніки, що є спробою завадити ударам ЗСУ по тилових регіонах РФ.

Для прориву української протиповітряної оборони ворог застосовуватиме комбіновану тактику: виснаження ППО за допомогою масованих хвиль дешевих безпілотників-приманок та одночасний запуск високоточних балістичних і крилатих ракет типу "Іскандер", "Кинджал" та Х-101 по захищених об'єктах.

Чат-бот Copilot вважає, що до осені 2026 року війна в Україні, ймовірно, залишатиметься у фазі виснажливого протистояння. Кремль навряд чи відмовиться від агресивної стратегії, адже Путін використовує конфлікт як інструмент утримання влади.

Ракетні та дронові атаки, швидше за все, залишаться ключовим елементом російської тактики. Вони спрямовуватимуться на енергетичну та транспортну інфраструктуру, особливо з наближенням холодного сезону, щоб створити гуманітарну кризу. Інтенсивність ударів може знижуватися через виснаження ресурсів Росії, але повного припинення чекати не варто.

Таким чином, всі три версії ШІ сходяться на єдиному висновку, що у липні російські окупанти не відмовляться від масованих атак по енергетичній, цивільній та військовій інфраструктурі, використовуючи їх як метод тиску на цивільне населення на фоні невдач на фронті.

Портал "Коментарі" вже писав, що від початку повномасштабної війни Росія неодноразово переглядала свої плани щодо встановлення повного контролю над Донецькою областю, однак жоден із визначених термінів так і не був реалізований. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 29 червня.