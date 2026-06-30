Готується рекордна атака: моніторингові канали попереджають про загрозу наймасштабнішого обстрілу РФ

Російські війська готують один із найпотужніших та наймасованіших комбінованих ударів по території України за останній час. Військові аналітики та моніторингові спільноти закликають громадян не ігнорувати загрозу, завчасно подбати про альтернативні джерела живлення та зробити запаси питної й технічної води. За наявною інформацією, ворог збирається випустити десятки крилатих і балістичних ракет, а також сотні безпілотників-камікадзе.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За даними спостереження, країна-агресорка вже привела у повну бойову готовність значні сили авіації та флоту.

"У повітрі або на аеродромах базування перебувають 10 стратегічних бомбардувальників, сумарний залп яких може перевищувати 60 крилатих ракет", — зазначають моніторингові канали.

До цієї загрози додаються чотири кораблі-носії ракетного комплексу "Калібр", які зараз перебувають у морі та готові до залпу. Крім того, зафіксовано високу активність на об'єктах гіперзвукового та балістичного озброєння. Росія підготувала до вильотів літаки МіГ-31К із ракетами "Кинджал", розгорнула берегові комплекси "Бастіон" із приблизно 12 ракетами "Онікс-М" та привела у готовність пускові установки системи "Іскандер".

Експерти детально розкрили підступну тактику, яку збирається застосувати противник для подолання українського щита протиповітряної оборони.

"Перед основним ракетним ударом або безпосередньо разом із ним ворог запустить величезну кількість "Шахедів" та фальшивих цілей", — попереджають фахівці.

Вони пояснюють, що головне завдання цих дронів та імітаторів — максимально перевантажити, виснажити й розрядити наші комплекси ППО, щоб пробити шлях для більш смертоносних ракет. Особливу небезпеку становить і тривалість майбутньої атаки, адже загарбники можуть розтягнути її на кілька діб поспіль, щоб виснажити не лише техніку, а й моральний стан людей.

Враховуючи нинішні погодні умови, наслідки ударів можуть бути критичними для комунальної сфери. Аналітики наголошують, що на тлі сильної спеки російська армія цілеспрямовано намагатиметься знеструмити міста та залишити мирне населення без водопостачання. Саме тому українцям наполегливо радять перевірити рівень заряду повербанків, наповнити всі наявні місткості водою та обов'язково спускатися в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення автозаправних станцій у прифронтових регіонах України, використовуючи для ударів широкий спектр безпілотників. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.