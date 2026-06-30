Готовится рекордная атака: мониторинговые каналы предупреждают об угрозе масштабного обстрела РФ

Российские войска готовят один из самых мощных и массированных комбинированных ударов по территории Украины за последнее время. Военные аналитики и мониторинговые сообщества призывают граждан не игнорировать угрозу, заблаговременно позаботиться об альтернативных источниках питания и сделать запасы питьевой и технической воды. По имеющейся информации, враг собирается выпустить десятки крылатых и баллистических ракет, а также сотни беспилотников-камикадзе.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По данным наблюдения, страна-агрессор уже привела в полную боевую готовность значительные силы авиации и флота.

"В воздухе или на аэродромах базирования находятся 10 стратегических бомбардировщиков, суммарный залп которых может превышать 60 крылатых ракет", — отмечают мониторинговые каналы.

К этой угрозе прилагаются четыре корабля-носителя ракетного комплекса "Калибр", которые сейчас находятся в море и готовы к залпу. Кроме того, зафиксирована высокая активность на объектах гиперзвукового и баллистического вооружения. Россия подготовила к вылетам самолеты МиГ-31К с ракетами "Кинжал", развернула береговые комплексы "Бастион" с примерно 12 ракетами "Оникс-М" и привела в готовность пусковые установки системы "Искандер".

Эксперты подробно раскрыли коварную тактику, которую собирается применить противник для преодоления украинского щита противовоздушной обороны.

"Перед основным ракетным ударом или непосредственно вместе с ним враг запустит огромное количество "Шахедов" и фальшивых целей", — предупреждают специалисты.

Они объясняют, что главная задача этих дронов и имитаторов – максимально перегрузить, истощить и разрядить наши комплексы ПВО, чтобы пробить путь для более смертоносных ракет. Особую опасность представляет и продолжительность предстоящей атаки, ведь захватчики могут растянуть ее на несколько суток, чтобы истощить не только технику, но и моральное состояние людей.

Учитывая нынешние погодные условия, последствия ударов могут быть критическими для коммунальной сферы. Аналитики подчеркивают, что на фоне сильной жары российская армия будет целенаправленно пытаться обесточить города и оставить мирное население без водоснабжения. Именно поэтому украинцам настоятельно советуют проверить уровень заряда павербанков, наполнить все емкости водой и обязательно спускаться в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению автозаправочных станций в прифронтовых регионах Украины, используя для ударов широкий спектр беспилотников. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.