У липні сталося те, чого не було всі 4 роки великої війни: це справді жахає

Російська армія в липні 2026 року посилила ракетно-дронові удари по Україні, що могло стати однією з головних причин рекордного зростання кількості жертв серед цивільного населення. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Війна України. Фото: з відкритих джерел

За даними ООН, у липні внаслідок пов’язаного з війною насильства загинули щонайменше 437 цивільних, серед яких 17 дітей. Ще щонайменше 2610 людей дістали поранення, включно зі 166 дітьми.

Це найвищий показник цивільних втрат в Україні з травня 2022 року. Кількість постраждалих дітей, своєю чергою, стала найбільшою з квітня 2022-го.

Липневі показники суттєво перевищили попередній антирекорд, зафіксований лише місяцем раніше. У червні загинули щонайменше 293 цивільних, а ще 1990 дістали поранення. Таким чином, загальна кількість жертв і постраждалих за місяць зросла приблизно на 30%.

В ООН наголосили, що переважна більшість цивільних жертв була зафіксована на територіях, які перебувають під контролем України.

Одним із головних джерел смертей і поранень стали російські ракетні та далекобійні дронові удари, насамперед по великих містах. Такі атаки продовжують створювати одну з найбільших загроз для цивільного населення далеко від лінії фронту.

Водночас удари російських безпілотників малого радіуса дії стали головною причиною втрат серед цивільних поблизу фронту. За даними ООН, у липні вони спричинили найбільшу кількість таких жертв за весь час повномасштабної війни.

Аналітики ISW також звернули увагу на різке нарощування Росією ракетних ударів. Лише протягом липня окупаційні війська запустили щонайменше 376 ракет.

Це найбільша кількість ракет, випущених Росією за один місяць від початку її масштабної кампанії повітряного терору проти України.

Таким чином, липень став не лише місяцем рекордної інтенсивності ракетних атак, а й одним із найтрагічніших періодів для цивільного населення України за останні роки.

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