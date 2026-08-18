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В июле произошло то, чего не было все 4 года большой войны: это действительно ужасает

Сотни погибших и тысячи раненых, среди которых – десятки детей. В ООН зафиксировали рекордный уровень гражданских потерь, а Россия выпустила по Украине наибольшее количество ракет за месяц после начала массированных воздушных атак

18 августа 2026, 07:42
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Кравцев Сергей

Российская армия в июле 2026 года усилила ракетно-дроновые удары по Украине, что могло стать одной из главных причин рекордного роста жертв среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), ссылающемся на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В июле произошло то, чего не было все 4 года большой войны: это действительно ужасает

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным ООН, в июле в результате связанного с войной насилия погибли по меньшей мере 437 гражданских, среди которых 17 детей. Еще по меньшей мере 2610 человек получили ранения, включая 166 детей.

Это самый высокий показатель гражданских потерь в Украине с мая 2022 года. Количество пострадавших детей, в свою очередь, стало самым большим с апреля 2022-го.

Июльские показатели существенно превысили предыдущий антирекорд, зафиксированный только месяцем ранее. В июне погибли по меньшей мере 293 гражданских, а еще 1990 получили ранения. Таким образом, общее количество жертв и пострадавших за месяц выросло примерно на 30%.

В ООН подчеркнули, что подавляющее большинство гражданских жертв было зафиксировано на территориях, находящихся под контролем Украины.

Одним из главных источников смертей и ранений стали российские ракетные и дальнобойные дроновые удары, в первую очередь по большим городам. Такие атаки продолжают создавать одну из самых больших угроз для гражданского населения вдали от линии фронта.

В то же время, удары российских беспилотников малого радиуса действия стали главной причиной потерь среди гражданских вблизи фронта. По данным ООН, в июле они повлекли наибольшее количество таких жертв за все время полномасштабной войны.

Аналитики ISW также обратили внимание на резкое наращивание Россией ракетных ударов. Только в течение июля оккупационные войска запустили не менее 376 ракет.

Это самое большое количество ракет, выпущенных Россией за один месяц после начала ее масштабной кампании воздушного террора против Украины.

Таким образом, июль стал не только месяцем рекордной интенсивности ракетных атак, но и одним из самых трагических периодов для гражданского населения Украины за последние годы.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-17-2026/
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