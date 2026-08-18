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Чи готовий Путін зупинитися: у ГУР розкрили плани Кремля до кінця року

Київ пропонує зупинити удари та заморозити бойові дії, проте розвідка не бачить жодних ознак готовності Москви до припинення війни

18 серпня 2026, 07:14
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Кравцев Сергей

Росія не демонструє готовності до припинення вогню чи початку реальних мирних переговорів, незважаючи на пропозиції президента Володимира Зеленського зупинити ескалацію та перейти до дипломатичного врегулювання. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Чи готовий Путін зупинитися: у ГУР розкрили плани Кремля до кінця року

Вадим Скібіцький. Фото: із відкритих джерел

За його словами, українська розвідка, аналізуючи ситуацію на фронті та дії російської сторони, не бачить ознак того, що Москва готова відмовитись від продовження війни.

"На полі бою немає жодних ознак, що вказують на готовність Росії припинити вогонь та розпочати нормальні переговори", — наголосив Скібіцький.

За даними ГУР, російське керівництво не розраховує на досягнення будь-яких домовленостей чи підписання мирної угоди до кінця поточного року.

При цьому позиція Москви залишається незмінною: Путін має намір досягти цілей, які поставив перед собою у війні проти України. Одними із ключових залишаються окупація Донецької та Луганської областей.

Особливу увагу Кремль, за даними української розвідки, наразі зосередив на Донецькій області. Російський Генеральний штаб розраховує завершити її захоплення до кінця року.

Заява Скібіцького прозвучала на тлі неодноразових пропозицій Володимира Зеленського знизити інтенсивність війни та розпочати шлях до переговорів. Зокрема, український президент пропонував припинити удари у повітрі, відмовитися від атак на енергетичну інфраструктуру, зафіксувати ситуацію щодо поточної лінії фронту та після цього перейти до складних політичних переговорів.

Зеленський також заявляв про готовність до особистої зустрічі із Путіним.

Проте, як свідчать дані української розвідки, Москва поки що не розглядає припинення війни як реальний сценарій. Навпаки, Кремль, за оцінкою ГУР, має намір використати найближчі місяці для спроби досягти військових цілей на фронті – насамперед у Донецькій області.

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Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/chi-gotova-rf-miru-i-shcho-kreml-gotue-fronti-1787000035.html
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