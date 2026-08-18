Готов ли Путин остановиться: в ГУР раскрыли планы Кремля до конца года

Россия не демонстрирует готовности к прекращению огня или началу реальных мирных переговоров, несмотря на предложения президента Владимира Зеленского остановить эскалацию и перейти к дипломатическому урегулированию. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

По его словам, украинская разведка, анализируя ситуацию на фронте и действия российской стороны, не видит признаков того, что Москва готова отказаться от продолжения войны.

"На поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры", — подчеркнул Скибицкий.

По данным ГУР, российское руководство не рассчитывает на достижение каких-либо договоренностей или подписание мирного соглашения до конца текущего года.

При этом позиция Москвы остается неизменной: Путин намерен добиться целей, которые поставил перед собой в войне против Украины. Одними из ключевых остаются оккупация Донецкой и Луганской областей.

Особое внимание Кремль, по данным украинской разведки, сейчас сосредоточил на Донецкой области. Российский Генеральный штаб рассчитывает завершить ее захват до конца года.

Заявление Скибицкого прозвучало на фоне неоднократных предложений Владимира Зеленского снизить интенсивность войны и начать путь к переговорам. В частности, украинский президент предлагал прекратить удары в воздухе, отказаться от атак на энергетическую инфраструктуру, зафиксировать ситуацию по текущей линии фронта и после этого перейти к сложным политическим переговорам.

Зеленский также заявлял о готовности к личной встрече с Путиным.

Однако, как свидетельствуют данные украинской разведки, Москва пока не рассматривает прекращение войны как реальный сценарий. Напротив, Кремль, по оценке ГУР, намерен использовать ближайшие месяцы для попытки достичь военных целей на фронте – прежде всего в Донецкой области.

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