Москва отвергла перемирие в Черном море: в США рассказали, что за этим стоит

Россия отказалась поддержать предложения Турции и Украины по ограниченному прекращению ударов по гражданским морским целям в Черном море. Такая позиция Кремля, по оценке аналитиков, демонстрирует нежелание Москвы соглашаться даже на узкие дипломатические договоренности.

Перемирие в Черном море. Фото: из открытых источников

8 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара предложила России и Украине двусторонний мораторий на удары по торговым судам в Черном море. Украина со своей стороны также передала через посредника предложение временно прекратить атаки на гражданские морские объекты, чтобы снизить риски для международного судоходства и продовольственных поставок.

Однако 14 августа спикер МИД России Мария Захарова фактически отвергла эту инициативу. Она заявила, что Москва не получала официального обращения Турции, а также дала понять, что Россия не заинтересована в повторении механизма, подобного Черноморскому зерновому соглашению.

Договоренность при посредничестве ООН и Турции действовала в 2022-2023 годах и позволяла гражданским судам безопаснее проходить между украинскими портами и Босфором. Россия неоднократно угрожала выйти из соглашения, а в июле 2023 года она окончательно прекратила его действие.

Захарова заявила, что нет оснований для "полумероприятия", которое, по ее словам, могло бы дать Украине временную передышку. Фактически это означало отказ Москвы от предложенного моратория.

В июне, июле и августе 2026 года российские войска усилили атаки на украинскую портовую инфраструктуру и суда под иностранными флагами в Черном море. Москва стремится нанести удар по украинской экономике и усложнить экспорт зерна.

В Институте изучения войны считают, что на этом фоне отказ даже от ограниченного перемирия свидетельствует о нежелании России идти на реальные дипломатические шаги, даже если речь идет не об общем прекращении войны, а лишь об отдельном участке боевых действий.

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