Москва відкинула перемир’я в Чорному морі: у США розповіли, що за цим стоїть

Росія відмовилася підтримати пропозиції Туреччини та України щодо обмеженого припинення ударів по цивільних морських цілях у Чорному морі. Така позиція Кремля, за оцінкою аналітиків, вкотре демонструє небажання Москви погоджуватися навіть на вузькі дипломатичні домовленості.

Перемир'я у Чорному морі. Фото: з відкритих джерел

8 серпня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Анкара запропонувала Росії та Україні двосторонній мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі. Україна зі свого боку також передала через посередника пропозицію тимчасово припинити атаки на цивільні морські об’єкти, щоб зменшити ризики для міжнародного судноплавства та продовольчих поставок.

Однак 14 серпня речниця МЗС Росії Марія Захарова фактично відкинула цю ініціативу. Вона заявила, що Москва не отримувала офіційного звернення Туреччини, а також дала зрозуміти, що Росія не зацікавлена у повторенні механізму, подібного до Чорноморської зернової угоди.

Домовленість за посередництва ООН і Туреччини діяла у 2022-2023 роках та дозволяла цивільним суднам безпечніше проходити між українськими портами та Босфором. Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди, а в липні 2023 року вона остаточно припинила її дію.

Захарова заявила, що немає підстав для "напівзаходу", який, за її словами, міг би дати Україні тимчасову перепочинок. Фактично це означало відмову Москви від запропонованого мораторію.

Водночас у червні, липні та серпні 2026 року російські війська посилили атаки на українську портову інфраструктуру та судна під іноземними прапорами в Чорному морі. Москва прагне завдати удару по українській економіці та ускладнити експорт зерна.

В Інституті вивчення війни вважають, що на цьому тлі відмова навіть від обмеженого перемир’я свідчить про небажання Росії йти на реальні дипломатичні кроки, навіть коли йдеться не про загальне припинення війни, а лише про окрему ділянку бойових дій.

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