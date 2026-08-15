Кремль відкинув черговий шанс на мир: Москва назвала нові умови для завершення війни

Росія не демонструє готовності до змістовних переговорів про припинення війни проти України, якщо вони не передбачатимуть виконання вимог Кремля. Про це свідчать останні заяви російських високопосадовців, які фактично зводяться до вимоги завершити війну на умовах Москви.

Війна України. Фото: з відкритих джерел

14 серпня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню, яке просто зафіксує нинішню лінію фронту. За його словами, Москва має намір продовжувати війну доти, доки не отримає "довгострокове, надійне і стійке" врегулювання на власних умовах.

Напередодні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також заявив, що Москва припинить або завершить бойові дії "виключно" на умовах Росії. Ця позиція фактично залишає без відповіді пропозиції про тимчасове перемир’я чи інші компромісні кроки.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що подібна риторика може бути пов’язана не лише з війною, а й із внутрішньою політикою РФ. Напередодні виборів до Держдуми, які мають відбутися 18–20 вересня 2026 року, Кремль може намагатися консолідувати суспільство навколо жорсткої провоєнної позиції.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до переговорів та можливих компромісів заради припинення війни. Проте Москва продовжує відкидати навіть ті ініціативи, які могли б стати першим кроком до деескалації.

На думку аналітиків, повторювана відмова Кремля від пропозицій про перемир’я свідчить, що Росія наразі не готова завершувати війну на умовах, які не відповідають її максималістським цілям щодо України.

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