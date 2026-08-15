Кремль отверг очередной шанс на мир: Москва назвала новые условия для завершения войны

Россия не демонстрирует готовность к содержательным переговорам о прекращении войны против Украины, если они не будут предусматривать выполнения требований Кремля. Об этом свидетельствуют последние заявления российских чиновников, которые фактически сводятся к требованию завершить войну на условиях Москвы.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на прекращение огня, которое просто зафиксирует нынешнюю линию фронта. По его словам, Москва намерена продолжать войну, пока не получит "долгосрочное, надежное и устойчивое" урегулирование на собственных условиях.

Накануне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявил, что Москва прекратит или завершит боевые действия "исключительно" на условиях России. Эта позиция фактически оставляет без ответа предложения о временном перемирии или других компромиссных шагах.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что подобная риторика может быть связана не только с войной, но и внутренней политикой РФ. В преддверии выборов в Госдуму, которые должны состояться 18-20 сентября 2026 года, Кремль может пытаться консолидировать общество вокруг жесткой провоенной позиции.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к переговорам и возможным компромиссам ради прекращения войны. Однако Москва продолжает отвергать даже инициативы, которые могли бы стать первым шагом к деэскалации.

По мнению аналитиков, повторяющийся отказ Кремля от предложений о перемирии свидетельствует, что Россия пока не готова завершать войну на условиях, не отвечающих ее максималистским целям в отношении Украины.

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