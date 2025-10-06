У Ленінградській області халепа через українську атаку

Після атаки безпілотників 4 жовтня на російський НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" підприємство зупинило головну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-6, повідомляє агентство Reuters. Саме цей об’єкт забезпечував приблизно 40% загальної потужності заводу, переробляючи до 160 тисяч барелів нафти на добу.

Паралізовано НПЗ у Росії через дрони

За оцінками експертів, ремонт може тривати до місяця, і весь цей час завод працюватиме лише на 70% від звичайного навантаження, використовуючи резервні агрегати. Таке скорочення може суттєво вплинути на виробництво пального в Росії, яка вже перебуває у стані гострого паливного дефіциту.

"Киришинефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. У 2024 році він переробив понад 17,5 мільйона тонн нафти, що становило близько 6,6% від загального обсягу всієї переробки в країні.

Пошкодження цього заводу може мати ланцюговий ефект для російського паливного ринку, впливаючи на ціни, обсяги експорту та логістику постачання. Офіційно російська влада традиційно не коментує наслідки атаки, однак за даними джерел, наслідки для енергосистеми регіону визнані "значними".

