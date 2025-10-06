В Ленинградской области беда из-за украинской атаки

После атаки беспилотников 4 октября на российский НПЗ Киришинефтеоргсинтез предприятие остановило главную установку первичной переработки нефти ЕЛОУ-6, сообщает агентство Reuters. Именно этот объект обеспечивал около 40% общей мощности завода, перерабатывая до 160 тысяч баррелей нефти в сутки.

Парализовано НПЗ в России из-за дронов

По оценкам экспертов, ремонт может длиться до месяца, и все это время завод будет работать всего на 70% от обычной нагрузки, используя резервные агрегаты. Такое сокращение может существенно повлиять на производство топлива в России, уже находящегося в состоянии острого топливного дефицита.

Киришинефтеоргсинтез является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. В 2024 году он переработал более 17,5 миллионов тонн нефти, что составило около 6,6% от общего объема всей переработки в стране.

Повреждения этого завода могут иметь цепной эффект для российского топливного рынка, влияя на цены, объемы экспорта и логистику поставок. Официально российские власти традиционно не комментируют последствия атаки, однако, по данным источников, последствия для энергосистемы региона признаны "значительными".

