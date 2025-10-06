Репер MACAN йде на СВО вбивати українців

Відомий російський репер MACAN (справжнє ім’я — Микита Кучеренко) повідомив у своїх соцмережах, що отримав повістку до військкомату і найближчим часом вирушить на службу.

Репер MACAN отримав повістку та йде служити

Раніше російські ЗМІ писали, що виконавець нібито ігнорував шість повісток і міг стати фігурантом кримінальної справи за ухилення від військової служби. Журналісти стверджували, що у разі отримання сьомої повістки артистові загрожувала б стаття про ухилення від армії, яка передбачає позбавлення волі.

MACAN публічно спростував ці повідомлення, звинувативши медіа у перекручуванні фактів. У своєму зверненні в соцмережах він написав:







"Не вірте жовтим ЗМІ. Ніхто не ховався, нікого не затримували. Сьогодні був у військкоматі, отримав повістку. Йдемо служити".

Таким чином, репер фактично підтвердив, що незабаром буде призваний до російської армії, але намагається представити ситуацію як добровільне рішення, а не наслідок тиску чи ухилення.

MACAN став одним із перших публічних музикантів нової хвилі, який відкрито повідомив про повістку. Його заява викликала суперечливу реакцію серед фанатів: частина аудиторії звинувачує артиста у підтримці війни, інші — навпаки, називають його "прикладом справжнього чоловіка".

Подія вкотре демонструє, як у Росії мобілізаційна машина охоплює навіть популярних виконавців, які донедавна уникали публічних згадок про війну та військову службу.

