Головна Новини Суспільство Війна з Росією Репер MACAN йде на СВО вбивати українців
НОВИНИ

Репер MACAN йде на СВО вбивати українців

Російський репер MACAN отримав повістку та заявив, що готується до служби в армії

6 жовтня 2025, 20:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Відомий російський репер MACAN (справжнє ім’я — Микита Кучеренко) повідомив у своїх соцмережах, що отримав повістку до військкомату і найближчим часом вирушить на службу.

Репер MACAN йде на СВО вбивати українців

Репер MACAN отримав повістку та йде служити

Раніше російські ЗМІ писали, що виконавець нібито ігнорував шість повісток і міг стати фігурантом кримінальної справи за ухилення від військової служби. Журналісти стверджували, що у разі отримання сьомої повістки артистові загрожувала б стаття про ухилення від армії, яка передбачає позбавлення волі.

MACAN публічно спростував ці повідомлення, звинувативши медіа у перекручуванні фактів. У своєму зверненні в соцмережах він написав:


Репер MACAN йде на СВО вбивати українців - фото 2

"Не вірте жовтим ЗМІ. Ніхто не ховався, нікого не затримували. Сьогодні був у військкоматі, отримав повістку. Йдемо служити".

Таким чином, репер фактично підтвердив, що незабаром буде призваний до російської армії, але намагається представити ситуацію як добровільне рішення, а не наслідок тиску чи ухилення.

MACAN став одним із перших публічних музикантів нової хвилі, який відкрито повідомив про повістку. Його заява викликала суперечливу реакцію серед фанатів: частина аудиторії звинувачує артиста у підтримці війни, інші — навпаки, називають його "прикладом справжнього чоловіка".

Подія вкотре демонструє, як у Росії мобілізаційна машина охоплює навіть популярних виконавців, які донедавна уникали публічних згадок про війну та військову службу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про чергові обстріли в районі Запорізької атомної електростанції. За інформацією місії, яка постійно перебуває на об’єкті, сьогодні представники агентства чули кілька серій вхідних і вихідних вибухів, що пролунали неподалік від станції.



Джерело: https://www.instagram.com/1macan?igsh=MWYwa2gzcDlkZGw5aw==
Теги:

Новини

Всі новини