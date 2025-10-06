logo

Рэпер MACAN идет на СВО убивать украинцев

Российский рэпер MACAN получил повестку и заявил, что готовится к службе в армии

6 октября 2025, 20:18
Автор:
Ткачова Марія

Известный российский рэпер MACAN (настоящее имя — Никита Кучеренко) сообщил в своих соцсетях, что получил повестку в военкомат и в ближайшее время отправится на службу.

Репер MACAN получил повестку и идет служить

Ранее российские СМИ писали, что исполнитель якобы игнорировал шесть повесток и мог стать фигурантом уголовного дела за уклонение от военной службы. Журналисты утверждали, что в случае получения седьмой повестки артисту угрожала статья об уклонении от армии, которая предусматривает лишение свободы.

MACAN публично опроверг эти сообщения, обвинив медиа в извращении фактов. В своем обращении в соцсетях он написал:


Рэпер MACAN идет на СВО убивать украинцев - фото 2

"Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался, никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить".

Таким образом, рэпер фактически подтвердил, что вскоре будет призван в российскую армию, но пытается представить ситуацию как добровольное решение, а не следствие давления или уклонения.

MACAN стал одним из первых публичных музыкантов новой волны, открыто сообщившего о повестке. Его заявление вызвало противоречивую реакцию среди фанатов: часть аудитории обвиняет артиста в поддержке войны, другие, напротив, называют его "примером настоящего мужчины".

Событие еще раз демонстрирует, как в России мобилизационная машина охватывает даже популярных исполнителей, до недавнего времени избегавших публичных упоминаний о войне и военной службе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об очередных обстрелах в районе Запорожской атомной электростанции. По информации постоянно находящейся на объекте миссии, сегодня представители агентства слышали несколько серий входящих и исходящих взрывов, прогремевших неподалеку от станции.



Источник: https://www.instagram.com/1macan?igsh=MWYwa2gzcDlkZGw5aw==
