У легіоні б’ють на сполох: нова тактика БПЛА і легкої піхоти під загрозою

У командуванні Сухопутних військ України прокоментували поширену в медіа інформацію щодо нібито розформування інтернаціональних легіонів, де служать іноземні добровольці та контрактники. Військові наголосили, що всі рішення, які стосуються підрозділів із залученням іноземців, ухвалюються виключно в межах ширшої трансформації Сил оборони та відповідно до оперативних потреб фронту.

Інтернаціональні легіони в Україні

У відомстві підкреслили, що іноземні військовослужбовці відіграють важливу роль у зміцненні оборони України. Йдеться про фахівців різних напрямів — від піхоти до безпілотних систем, — чия мотивація та професійна підготовка підвищують боєздатність українських підрозділів. Контрактники-іноземці продовжать службу за своїми спеціальностями, а їхній досвід буде інтегровано у бойові структури ЗСУ відповідно до потреб на конкретних напрямках.

Відомство також зазначило, що процес оптимізації має на меті більш ефективне використання наявного ресурсу. У межах реформування бойових частин можуть змінюватися формати підрозділів та їхня організаційна структура, однак це не означає усунення іноземних військових від виконання бойових завдань.

На тлі обговорень щодо майбутнього інтернаціональних підрозділів публічно виступив підполковник Андрій із 2-го Інтернаціонального легіону. Він висловив занепокоєння можливим розформуванням підрозділу, оскільки саме там відпрацьовували нові тактичні підходи — зокрема, застосування легкої піхоти у взаємодії з БПЛА. За його словами, ця тактика ще не завершена й потребує подальшої реалізації, щоб довести свою ефективність у бойових умовах.

У Сухопутних військах зазначили, що всі подальші рішення будуть ухвалюватися з урахуванням бойового досвіду підрозділів, внеску іноземних військових і стратегічних завдань Збройних сил України.

