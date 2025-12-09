logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У легіоні б’ють на сполох: нова тактика БПЛА і легкої піхоти під загрозою
commentss НОВИНИ Всі новини

У легіоні б’ють на сполох: нова тактика БПЛА і легкої піхоти під загрозою

Сухопутні війська прокоментували інформацію про можливе розформування інтернаціональних легіонів: що відомо

9 грудня 2025, 22:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У командуванні Сухопутних військ України прокоментували поширену в медіа інформацію щодо нібито розформування інтернаціональних легіонів, де служать іноземні добровольці та контрактники. Військові наголосили, що всі рішення, які стосуються підрозділів із залученням іноземців, ухвалюються виключно в межах ширшої трансформації Сил оборони та відповідно до оперативних потреб фронту.

У легіоні б’ють на сполох: нова тактика БПЛА і легкої піхоти під загрозою

Інтернаціональні легіони в Україні

У відомстві підкреслили, що іноземні військовослужбовці відіграють важливу роль у зміцненні оборони України. Йдеться про фахівців різних напрямів — від піхоти до безпілотних систем, — чия мотивація та професійна підготовка підвищують боєздатність українських підрозділів. Контрактники-іноземці продовжать службу за своїми спеціальностями, а їхній досвід буде інтегровано у бойові структури ЗСУ відповідно до потреб на конкретних напрямках.

Відомство також зазначило, що процес оптимізації має на меті більш ефективне використання наявного ресурсу. У межах реформування бойових частин можуть змінюватися формати підрозділів та їхня організаційна структура, однак це не означає усунення іноземних військових від виконання бойових завдань.

На тлі обговорень щодо майбутнього інтернаціональних підрозділів публічно виступив підполковник Андрій із 2-го Інтернаціонального легіону. Він висловив занепокоєння можливим розформуванням підрозділу, оскільки саме там відпрацьовували нові тактичні підходи — зокрема, застосування легкої піхоти у взаємодії з БПЛА. За його словами, ця тактика ще не завершена й потребує подальшої реалізації, щоб довести свою ефективність у бойових умовах.

У Сухопутних військах зазначили, що всі подальші рішення будуть ухвалюватися з урахуванням бойового досвіду підрозділів, внеску іноземних військових і стратегічних завдань Збройних сил України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство оборони Великої Британії офіційно повідомило про смерть одного зі своїх військовослужбовців, який перебував в Україні у межах програми оборонної співпраці та технічної підтримки. Як зазначили у відомстві, трагедія сталася внаслідок нещасного випадку — інцидент не був пов’язаний із бойовими діями й трапився на значній відстані від лінії фронту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1206742811557708&id=100066660016222&mibextid=wwXIfr&rdid=69KvnWTp6ZXlpDGO#
Теги:

Новини

Всі новини