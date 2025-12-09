Таємничий інцидент поза фронтом: у Британії розслідують смерть військовослужбовця в Україні

Рубрики
Ткачова Марія
Міністерство оборони Великої Британії офіційно повідомило про смерть одного зі своїх військовослужбовців, який перебував в Україні у межах програми оборонної співпраці та технічної підтримки. Як зазначили у відомстві, трагедія сталася внаслідок нещасного випадку — інцидент не був пов’язаний із бойовими діями й трапився на значній відстані від лінії фронту.
Смерть британського військового в Україні
За попередньою інформацією, військовий разом із українськими підрозділами спостерігав за тестуванням нового оборонного обладнання. Під час цього процесу сталися обставини, що спричинили смертельні травми. Деталі події поки не розкриваються — через службову перевірку та необхідність дотримання протоколів безпеки.
У Міноборони Британії підкреслили, що родину загиблого вже проінформовано, їй надають психологічну та організаційну підтримку. Ім’я військового не оприлюднюють, доки триває внутрішня процедура повідомлення близьких й уточнення всіх обставин.
Британські військові та інструктори перебувають в Україні й у країнах-союзниках у межах міжнародних програм підготовки, навчання та тестування обладнання, що передається Україні. Більшість із цих місій працює поза зоною активних бойових дій, однак виконання технічних і випробувальних завдань завжди пов’язане з ризиками.
Міністерство оборони Британії висловило співчуття родині та зазначило, що продовжить співпрацю з Україною в оборонній сфері, попри інцидент. Розслідування причин трагедії триває.