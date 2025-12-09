Таємничий інцидент поза фронтом: у Британії розслідують смерть військовослужбовця в Україні

Міністерство оборони Великої Британії офіційно повідомило про смерть одного зі своїх військовослужбовців, який перебував в Україні у межах програми оборонної співпраці та технічної підтримки. Як зазначили у відомстві, трагедія сталася внаслідок нещасного випадку — інцидент не був пов’язаний із бойовими діями й трапився на значній відстані від лінії фронту.

Смерть британського військового в Україні

За попередньою інформацією, військовий разом із українськими підрозділами спостерігав за тестуванням нового оборонного обладнання. Під час цього процесу сталися обставини, що спричинили смертельні травми. Деталі події поки не розкриваються — через службову перевірку та необхідність дотримання протоколів безпеки.

У Міноборони Британії підкреслили, що родину загиблого вже проінформовано, їй надають психологічну та організаційну підтримку. Ім’я військового не оприлюднюють, доки триває внутрішня процедура повідомлення близьких й уточнення всіх обставин.

Британські військові та інструктори перебувають в Україні й у країнах-союзниках у межах міжнародних програм підготовки, навчання та тестування обладнання, що передається Україні. Більшість із цих місій працює поза зоною активних бойових дій, однак виконання технічних і випробувальних завдань завжди пов’язане з ризиками.

Міністерство оборони Британії висловило співчуття родині та зазначило, що продовжить співпрацю з Україною в оборонній сфері, попри інцидент. Розслідування причин трагедії триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міжнародні розслідувачі встановили особу російської "сплячої агентки", яка понад десять років жила під вигаданим ім’ям Марія Адела Куфельдт Ривера та будувала зв’язки серед людей, пов’язаних зі штаб-квартирою НАТО в Неаполі. Жінка мешкала в Італії та на Мальті, заводила романтичні стосунки з військовими та офіцерами, дружила з родинами генералів і могла отримувати доступ до конфіденційної інформації.