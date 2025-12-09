Домашня тварина зірвала спецоперацію РФ: кішка вивела на агентку біля НАТО

Міжнародні розслідувачі встановили особу російської "сплячої агентки", яка понад десять років жила під вигаданим ім’ям Марія Адела Куфельдт Ривера та будувала зв’язки серед людей, пов’язаних зі штаб-квартирою НАТО в Неаполі. Жінка мешкала в Італії та на Мальті, заводила романтичні стосунки з військовими та офіцерами, дружила з родинами генералів і могла отримувати доступ до конфіденційної інформації.

Кішка викрила шпигунку рф

За словами журналіста-розслідувача Христо Грозева, жінка раптово зникла з Італії, повернулася до Росії, і тривалий час встановити її справжню особу було неможливо. Прорив у розслідуванні стався завдяки її улюбленій кішці Луїзі, до якої вона була прив’язана та, ймовірно, забрала із собою.

Будь-який домашній улюбленець, який перетинає кордон, має бути чипований. Розслідувачі відстежили номер мікрочипа тварини й почали шукати його в російських базах, що потрапили у відкритий доступ через витік. Врешті-решт вони знайшли збіг: тварину з таким номером було зареєстровано в одній із російських ветеринарних клінік.

Далі розслідувачі знайшли у соцмережі VK жінку на ім’я Ольга Колобова, підписану на сторінку цієї клініки. На її профілі були фото тієї самої кішки. Так стало відомо справжнє ім’я агентки, яка роками діяла під легендою та мала доступ до важливих військових середовищ.

Цей випадок став одним із найнеочікуваніших прикладів того, як цифрові сліди домашніх тварин можуть допомогти ідентифікувати шпигуна високого рівня.

