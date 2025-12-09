logo_ukra

Головна Новини Суспільство Кримінал Дітей продавали під виглядом «канікул»: як викрили жорстоку схему
commentss НОВИНИ Всі новини

Дітей продавали під виглядом «канікул»: як викрили жорстоку схему

На Одещині викрили схему незаконного вивезення українських дітей за кордон під виглядом «канікул»

9 грудня 2025, 21:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правоохоронці повідомили про масштабну злочинну схему, яка діяла на Одещині та була спрямована на незаконне переправлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон для подальшого усиновлення іноземцями. За даними слідства, жертвами злочинців стали щонайменше 25 дітей, з них 13 уже встигли вивезти за межі України, ще 12 — врятовано.

Дітей продавали під виглядом «канікул»: як викрили жорстоку схему

Торгівля дітьми на Одещині

Угруповання використовувало лазівки гуманітарних програм і систему "хостингів" — короткострокових поїздок на "літні чи зимові канікули". Насправді цей формат застосовували для підбору потенційних усиновлювачів серед іноземних сімей. Дітей оформлювали на підставних "опікунів", здебільшого чоловіків призовного віку, що дозволяло останнім уникати мобілізації та отримати право на перетин кордону.

Для легалізації опіки зловмисники виготовляли підроблені документи: фіктивні довідки про доходи, фальшиві договори оренди житла, підроблені свідоцтва про хрещення. Ці документи подавали як підставу для спрощеної процедури призначення опіки. До схеми долучили щонайменше 15 осіб — 13 чоловіків і 2 жінок, яких використовували як "перевізників" дітей за кордон.

Правоохоронці встановили, що організатори маніпулювали посадовцями служб у справах дітей та військовими ТЦК, прикриваючись корупційними зв’язками і видаючи себе за впливових представників державних структур, включно з Офісом президента чи органами усиновлення. Один із фігурантів, який проживає за кордоном, прикривався діяльністю міжнародної благодійної організації.

За кожне незаконне переміщення дитини учасники угруповання отримували значні суми коштів. Наразі повідомлено про підозру трьом особам — двом жителькам Львова, серед яких організаторка, та їхньому спільнику з-за кордону. Їм інкримінують торгівлю людьми, незаконне переправлення через кордон і використання підроблених документів. Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років ув’язнення.

Двох підозрюваних уже взяли під варту з можливістю внесення застави понад 2 млн грн. Слідство перевіряє, чи були причетні до схеми посадовці служб у справах дітей, місцевого самоврядування та інтернатів у різних регіонах країни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Сумській області з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударним дроном, дістали кішку, яка вижила попри дев’ять днів без води та їжі. За даними ТСН, російський “шахед” повністю знищив оселю, а саме влучання припало на спальню, де тварина перебувала під час атаки.



Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/povidomleno-pro-pidozru-tryom-osobam-yaki-pid-viglyadom-kanikul-prodavali-ukrayinskix-ditei-do-insoyi-krayini
