Детей продавали под видом «каникул»: как разоблачили жестокую схему

Правоохранители сообщили о масштабной преступной схеме, которая действовала в Одесской области и была направлена на незаконную переправку детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу для дальнейшего усыновления иностранцами. По данным следствия, жертвами преступников стали по меньшей мере 25 детей, из них 13 уже успели вывезти за пределы Украины, еще 12 спасены.

Торговля детьми в Одесской области

Группировка использовала лазейки гуманитарных программ и систему хостингов — краткосрочных поездок на летние или зимние каникулы. На самом деле, этот формат применяли для подбора потенциальных усыновителей среди иностранных семей. Детей оформляли на подставных "опекунов", в основном мужчин призывного возраста, что позволяло последним избегать мобилизации и получить право на пересечение границы.

Для легализации опеки злоумышленники производили поддельные документы: фиктивные справки о доходах, фальшивые договоры аренды жилья, поддельные свидетельства о крещении. Эти документы подавали как основание для упрощенной процедуры назначения опеки. В схему присоединили по меньшей мере 15 человек — 13 мужчин и 2 женщин, которых использовали в качестве "перевозчиков" детей за границу.

Правоохранители установили, что организаторы манипулировали должностными лицами по делам детей и военными ТЦК, прикрываясь коррупционными связями и выдавая себя за влиятельных представителей государственных структур, включая Офис президента или органы усыновления. Один из проживающих за рубежом фигурантов прикрывался деятельностью международной благотворительной организации.

За каждое незаконное движение ребенка участники группировки получали значительные суммы средств. Сообщено о подозрении трем лицам — двум жителям Львова, среди которых организатор, и их сообщнику из-за границы. Им инкриминируют торговлю людьми, незаконную переправку через границу и использование поддельных документов. Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет заключения.

Двое подозреваемых уже заключили под стражу с возможностью внесения залога более 2 млн грн. Следствие проверяет, были ли причастны к схеме чиновники служб по делам детей, местного самоуправления и интернатов в разных регионах страны.

