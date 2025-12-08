Шалена кількість діб: скільки днів кішка чекала господарів під завалами

У Сумській області з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударним дроном, дістали кішку, яка вижила попри дев’ять днів без води та їжі. За даними ТСН, російський “шахед” повністю знищив оселю, а саме влучання припало на спальню, де тварина перебувала під час атаки.

Кішка 9 діб провела під завалами на Сумщині

Родина одразу почала розбирати руїни, але пошуки не давали результату майже тиждень. Кішку знайшли лише на дев’ятий день після удару — вона увесь цей час залишалася під уламками та очікувала на господарів.

Тварина отримала опіки, обгоріла шерсть і вуса, а через тривале перебування під завалами у неї, ймовірно, розвинулася пневмонія. Попри це, вона вижила. Господарка Ольга розповіла, що кішка хрипить, але перебуває у стабільному стані та вже отримує допомогу.

Історія порятунку тварини стала маленьким дивом на тлі щоденних повідомлень про руйнування й обстріли.

