Палає Росія, вибухають склади: нова хвиля уражень військової інфраструктури

У ніч на 8 грудня українські підрозділи продовжили серію точних ударів по об’єктах, які російська армія використовує для підтримки наступальних дій на фронті. Операції були спрямовані на порушення логістики, зниження запасів боєприпасів, обмеження можливостей ППО та підрив паливної інфраструктури противника на окупованих територіях.

Українська атака по російським обʼєктам

У Луганській області, в районі Чмирівки, Сили оборони вразили склад боєприпасів, що ускладнює забезпечення російських підрозділів. У тимчасово окупованому Донецьку знищено склад БпЛА, який використовували для забезпечення ударних операцій проти України. Додатково ліквідовано склад пально-мастильних матеріалів у районі Сімейкиного на Луганщині, що зменшує здатність ворога транспортувати та накопичувати пальне.

В Донецькій області українським силам вдалося уразити мобільну вогневу групу та знести з бойового порядку російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1”, що послаблює систему протиповітряної оборони окупантів у напрямку активних бойових дій. Ступінь пошкоджень за всіма напрямами уточнюється.

Окремо оновлено дані щодо удару по Темрюцькому морському порту в Краснодарському краї, який був здійснений 5 грудня. Порт є ключовим логістичним вузлом постачання окупаційної армії. Підтверджено знищення 20 резервуарів — близько 70% їхньої загальної кількості. Пожежа на наливній естакаді скрапленого газу триває: горять залізничні цистерни, а площа займання на вечір 7 грудня сягала майже 1000 квадратних метрів.

Українські захисники продовжують операції зі зниження військово-економічного потенціалу РФ, щоб послабити її здатність вести війну та примусити агресора до припинення бойових дій.

