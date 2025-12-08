Пылает Россия, взрываются склады: новая волна поражений военной инфраструктуры

В ночь на 8 декабря украинские подразделения продолжили серию точных ударов по объектам, используемым русской армией для поддержки наступательных действий на фронте. Операции были направлены на нарушение логистики, снижение запасов боеприпасов, ограничение возможностей ПВО и подрыв топливной инфраструктуры противника на оккупированных территориях.

Украинская атака по российским объектам

В Луганской области, в районе Чмировки, Силы обороны поразили состав боеприпасов, что затрудняет обеспечение российских подразделений. Во временно оккупированном Донецке уничтожен состав БПЛА, который использовался для обеспечения ударных операций против Украины. Дополнительно ликвидирован состав горюче-смазочных материалов в районе Семейкино Луганской области, что уменьшает способность врага транспортировать и накапливать горючее.

В Донецкой области украинским силам удалось поразить мобильную огневую группу и снести с боевого порядка российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", ослабляющий систему противовоздушной обороны оккупантов в направлении активных боевых действий. Степень повреждений по всем направлениям уточняется.

Отдельно обновлены данные по удару по Темрютскому морскому порту в Краснодарском крае, который был совершен 5 декабря. Порт является ключевым логистическим узлом снабжения оккупационной армии. Подтверждено уничтожение 20 резервуаров – около 70% их общего количества. Пожар на наливной эстакаде сжиженного газа продолжается: горят железнодорожные цистерны, а площадь возгорания к вечеру 7 декабря достигала почти 1000 квадратных метров.

Украинские защитники продолжают операции по снижению военно-экономического потенциала РФ, чтобы ослабить ее способность вести войну и вынудить агрессора к прекращению боевых действий.

