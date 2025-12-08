Безумное количество суток: сколько дней кошка ждала хозяев под завалами

В Сумской области из-под завалов дома, разрушенного российским ударным дроном, достали кошку, выжившую девять дней без воды и пищи. По данным ТСН, российский "шахед" полностью уничтожил дом, а именно попадание пришлось на спальню, где животное находилось во время атаки.

Кошка 9 дней провела под завалами в Сумской области

Семья сразу начала разбирать руины, но поиски не давали результата почти неделю. Кошку нашли только на девятый день после удара — она все это время оставалась под обломками и ожидала хозяев.

Животное получило ожоги, обгорело шерсть и усы, а из-за длительного пребывания под завалами у него, вероятно, развилась пневмония. Несмотря на это, она выжила. Хозяйка Ольга рассказала, что кошка хрипит, но находится в стабильном состоянии и получает помощь.

История спасения животного стала маленьким чудом на фоне ежедневных сообщений о разрушениях и обстрелах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 8 декабря украинские подразделения продолжили серию точных ударов по объектам, которые российская армия использует для поддержки наступательных действий на фронте. Операции были направлены на нарушение логистики, снижение запасов боеприпасов, ограничение возможностей ПВО и подрыв топливной инфраструктуры противника на оккупированных территориях.

В Луганской области, в районе Чмировки, Силы обороны поразили состав боеприпасов, что затрудняет обеспечение российских подразделений. Во временно оккупированном Донецке уничтожен состав БПЛА, который использовался для обеспечения ударных операций против Украины. Дополнительно ликвидирован состав горюче-смазочных материалов в районе Семейкино Луганской области, что уменьшает способность врага транспортировать и накапливать горючее.

