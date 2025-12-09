logo

Домашнее животное сорвало спецоперацию РФ: кошка вывела на агента возле НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Домашнее животное сорвало спецоперацию РФ: кошка вывела на агента возле НАТО

Как кошка разоблачила русскую шпионку, много лет проникавшую в круги НАТО в Италии

9 декабря 2025, 21:28
Автор:
Ткачова Марія

Международные расследователи установили личность российской "спящей агентки", которая более десяти лет жила под вымышленным именем Мария Адела Куфельдт Ривера и строила связи среди людей, связанных со штаб-квартирой НАТО в Неаполе. Женщина жила в Италии и Мальте, заводила романтические отношения с военными и офицерами, дружила с семьями генералов и могла получать доступ к конфиденциальной информации.

Домашнее животное сорвало спецоперацию РФ: кошка вывела на агента возле НАТО

Кошка разоблачила шпионку рф

По словам журналиста-расследователя Христа Грозева, женщина внезапно исчезла из Италии, вернулась в Россию, и долгое время установить ее подлинное лицо было невозможно. Прорыв в расследовании произошел благодаря ее любимой кошке Луизе, к которой она была привязана и, вероятно, унесла с собой.

Любой домашний любимец, пересекающий границу, должен быть чипирован. Расследователи отследили номер микрочипа животного и начали искать его в российских базах, попавших в открытый доступ через утечку. В конце концов, они нашли совпадение: животное с таким номером было зарегистрировано в одной из российских ветеринарных клиник.

Далее расследователи обнаружили в соцсети VK женщину по имени Ольга Колобова, подписанную на страницу этой клиники. На ее профиле были фото той же кошки. Так стало известно настоящее имя агентки, которая годами действовала под легендой и имела доступ к важным военным средам.

Этот случай стал одним из неожиданных примеров того, как цифровые следы домашних животных могут помочь идентифицировать шпиона высокого уровня.

Источник: https://www.facebook.com/reel/2694179277635501
