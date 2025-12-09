logo

Таинственный инцидент вне фронта: в Британии расследуют смерть военнослужащего в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Таинственный инцидент вне фронта: в Британии расследуют смерть военнослужащего в Украине

В Великобритании подтвердили гибель своего военнослужащего во время пребывания в Украине

9 декабря 2025, 21:54
Министерство обороны Великобритании официально сообщило о смерти одного из своих военнослужащих, находившегося в Украине в рамках программы оборонного сотрудничества и технической поддержки. Как отметили в ведомстве, трагедия произошла в результате несчастного случая — инцидент не был связан с боевыми действиями и произошел на значительном расстоянии от линии фронта.

Таинственный инцидент вне фронта: в Британии расследуют смерть военнослужащего в Украине

Смерть британского военного в Украине

По предварительной информации, военный вместе с украинскими подразделениями наблюдал за тестированием нового оборонного оборудования. Во время этого процесса произошли обстоятельства, повлекшие смертельные травмы. Детали происшествия пока не раскрываются из-за служебной проверки и необходимости соблюдения протоколов безопасности.

В Минобороны Британии подчеркнули, что семья погибшего уже проинформирована, ей оказывают психологическую и организационную поддержку. Имя военного не обнародуют, пока идет внутренняя процедура сообщения близких и уточнения всех обстоятельств.

Британские военные и инструкторы находятся в Украине и в странах-союзниках в рамках международных программ подготовки, обучения и тестирования передаваемого Украине. Большинство из этих миссий работает вне зоны активных боевых действий, однако выполнение технических и испытательных задач всегда связано с рисками.

Министерство обороны Британии выразило соболезнования семье и отметило, что продолжит сотрудничество с Украиной в оборонной сфере, несмотря на инцидент. Расследование причин трагедии продолжается.

