В легионе бьют тревогу: новая тактика БПЛА и легкой пехоты под угрозой

В командовании Сухопутных войск Украины прокомментировали распространенную в медиа информацию о якобы расформировании интернациональных легионов, где служат иностранные добровольцы и контрактники. Военные отметили, что все решения, касающиеся подразделений с привлечением иностранцев, принимаются исключительно в рамках более широкой трансформации сил обороны и в соответствии с оперативными потребностями фронта.

Интернациональные легионы в Украине

В ведомстве подчеркнули, что иностранные военнослужащие играют немаловажную роль в укреплении обороны Украины. Речь идет о специалистах разных направлений — от пехоты до беспилотных систем, чья мотивация и профессиональная подготовка повышают боеспособность украинских подразделений. Контрактники-иностранцы продолжат службу по своим специальностям, а их опыт будет интегрирован в боевые структуры ВСУ в соответствии с потребностями на конкретных направлениях.

Ведомство также отметило, что процесс оптимизации преследует цель более эффективного использования имеющегося ресурса. В рамках реформирования боевых частей могут изменяться форматы подразделений и их организационная структура, однако это не означает отстранения иностранных военных от выполнения боевых задач.

На фоне обсуждений будущего интернациональных подразделений публично выступил подполковник Андрей из 2-го Интернационального легиона. Он выразил обеспокоенность возможным расформированием подразделения, поскольку именно там отрабатывались новые тактические подходы — в частности, применение легкой пехоты во взаимодействии с БПЛА. По его словам, данная тактика еще не завершена и требует дальнейшей реализации, чтобы доказать свою эффективность в боевых условиях.

В Сухопутных войсках отметили, что все дальнейшие решения будут приниматься с учетом боевого опыта подразделений, вклада иностранных военных и стратегических задач Вооруженных сил Украины.

