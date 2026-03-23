У Лаврова здивували новою заявою про переговори з Україною: що відомо

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що Москва готова до переговорів із Україною, однак конкретної дати їхнього проведення наразі немає. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

"Я не займаюсь українським переговорним треком. … Ми готові до таких переговорів, якщо буде зустрічне бажання української сторони", — зазначив Руденко, підкресливши, що ініціатива повністю залежить від Києва.

Водночас у МЗС України підтвердили, що тристоронні перемовини наразі перебувають на паузі, проте робочий контакт між командами триває щодня. Про це повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.

"Кілька разів переносилися наступні тристоронні консультації між Україною, Росією та США. І станом на зараз вони теж відтерміновані. Від них не відмовлялися і не скасовували — просто перенесли на пізніший час", — роз’яснив Тихий.

За його словами, наразі увага США зосереджена на подіях у Близькому Сході, що впливає на графік переговорів. "Хоча команди між собою спілкуються щодня. Робочий контакт відбувається", — додав речник.

Водночас Тихий наголосив, що Росія поки що не демонструє реальної готовності до дипломатичного процесу. "Бачимо ставку на війну, на спробу досягти своїх цілей військовим шляхом, хоча досягнути їх таким способом не вдасться", — підсумував представник МЗС України.

