Главная Новости Общество Война с Россией У Лаврова удивили новое заявление о переговорах с Украиной: что известно
НОВОСТИ

У Лаврова удивили новое заявление о переговорах с Украиной: что известно

В МИД Украины сообщили, что трехсторонние переговоры временно приостановлены, но ежедневный рабочий контакт между командами сохраняется

23 марта 2026, 11:10
Клименко Елена

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва готова к переговорам с Украиной, однако конкретной даты их проведения пока нет. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Я не занимаюсь украинским переговорным треком. …Мы готовы к таким переговорам, если будет встречное желание украинской стороны", – отметил Руденко, подчеркнув, что инициатива полностью зависит от Киева.

В то же время в МИД Украины подтвердили, что трехсторонние переговоры находятся на паузе, однако рабочий контакт между командами продолжается ежедневно. Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

"Несколько раз переносились следующие трехсторонние консультации между Украиной, Россией и США. И по состоянию на данный момент они тоже отсрочены. От них не отказывались и не отменяли — просто перенесли на более позднее время", — разъяснил Тихий.

По его словам, сейчас внимание США сосредоточено на событиях Ближнего Востока, что влияет на график переговоров. "Хотя команды между собой общаются каждый день. Рабочий контакт происходит", — добавил представитель.

В то же время Тихий подчеркнул, что Россия пока не демонстрирует реальную готовность к дипломатическому процессу. "Видим ставку на войну, на попытку достичь своих целей военным путем, хотя достичь их таким способом не удастся", — подытожил представитель МИД Украины.

Портал " Комментарии" уже писал, что в Кремле нарастает напряженность, и поиск способов изменить ход войны стал приоритетом. После последних сигналов об угрозе для восточного фланга НАТО, в частности в странах Балтии, а также серии инцидентов вблизи границ Альянса, сценарий новой эскалации уже не выглядит маловероятным. Публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов предположил, что российский диктатор Владимир Путин может предпринять новые агрессивные действия, чтобы быстро изменить баланс сил в свою пользу.



