Путін вже підготував нову страшну ескалацію: озвучено вкрай тривожний прогноз

У Кремлі наростає напруженість, і пошук способів змінити хід війни став пріоритетом. Після останніх сигналів про загрозу для східного флангу НАТО, зокрема в країнах Балтії, а також серії інцидентів поблизу кордонів Альянсу, сценарій нової ескалації вже не виглядає малоймовірним. Публіцист і експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов припустив, що російський диктатор Володимир Путін може вдатися до нових агресивних дій, щоб швидко змінити баланс сил на свою користь.

"Росія не отримує на фронті того результату, який дозволив би Кремлю говорити про перелом у війні. Торік Москва теж робила ставку на виснаження України, але зараз такого ефекту немає, а економіку не рятують навіть високі ціни на нафту. Саме тому Путіну потрібен хід, який дасть відчутний політичний результат швидше, ніж це може зробити війна в її нинішньому вигляді. Йому потрібна якась виразна, швидка перемога, щоб у тому числі всередині трохи всіх заспокоїти", – зазначив Богданов.

За словами аналітика, Кремль може не обмежитися тиском лише на Україну, а винести ескалацію на території Європи.

"Росія здатна піти на обмежений крок проти країн Балтії, щоб перевірити реакцію НАТО, похитнути віру в готовність Альянсу до відповіді і спробувати нав’язати Заходу нові умови розмови", – наголосив він.

Богданов додає, що мова йде не про випадкові дії, а про свідомий пошук нової моделі тиску.

"Тут Кремлю треба або показати нову силу, або створити враження, що він знову здатен різко підняти ставки. Інакше дедалі важче буде тримати напругу всередині Росії і вести переговори без відчуття поразки", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" раніше писав, що російські війська можуть активізувати штурмові спроби у напрямку мікрорайону Корабел у Херсоні, щойно погодні умови стануть сприятливими. Однак українські захисники повністю контролюють підступи до своїх позицій і суттєво посилили засоби ураження для відсічі будь-яких атак. Про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив командир батальйону безпілотних систем Микола Ставицький 34-ї окремої бригади берегової оборони.