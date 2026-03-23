"Абсолютне самогубство": стало відомо про страшний задум РФ на Херсонщині

Російські війська можуть активізувати штурмові спроби у напрямку мікрорайону Корабел у Херсоні, щойно погодні умови стануть сприятливими. Однак українські захисники повністю контролюють підступи до своїх позицій і суттєво посилили засоби ураження для відсічі будь-яких атак. Про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив командир батальйону безпілотних систем Микола Ставицький 34-ї окремої бригади берегової оборони.

Він зазначив, що оборона ЗСУ у мікрорайоні Корабел є стійкою, забезпеченою всім необхідним та готовою до будь-яких дій противника.

Микола Ставицький підкреслив, що на ділянці помітно нарощено кількість безпілотних літальних апаратів (БпЛА), які дозволяють відстежувати пересування ворога на великих відстанях та своєчасно реагувати на спроби прориву. Будь-які спроби російських військ здійснити швидкий прорив, зокрема на човнах, будуть виявлені завчасно та відбиті силами оборони.

Командир додав, що українські війська "почуваються дуже комфортно" на цій ділянці фронту завдяки вчасно підготовленим засобам протидії та підкріпленим оборонним ресурсам.

"Наші БпЛА-системи готові до роботи. Ми бачимо всі під’їзди, усі підходи. Тобто, зробити ворогу раптовий „рывок“ не вийде. Планувати прорив на човнах — це справжнє самогубство для них", — наголосив Ставицький.

Портал "Коментарі" вже писав, що сьогодні вранці, 23 березня, у місті Буча стався вибух невідомого предмета неподалік багатоповерхового житлового будинку, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник. Перший вибух пошкодив скління будинку, а згодом неподалік пролунав другий вибух, у результаті якого двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізували, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає, а подальше лікування проводитиметься амбулаторно.