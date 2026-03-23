Страшні вибухи і теракт у передмісті Києва: розкрито вражаючі масштаби наслідків

Сьогодні вранці, 23 березня, у місті Буча стався вибух невідомого предмета неподалік багатоповерхового житлового будинку, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник. Перший вибух пошкодив скління будинку, а згодом неподалік пролунав другий вибух, у результаті якого двоє правоохоронців отримали поранення. Постраждалих госпіталізували, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає, а подальше лікування проводитиметься амбулаторно.

На місці події оперативно працюють усі необхідні служби: поліція, рятувальники та вибухотехніки. Територія була огороджена, а фахівці обстежують її на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Поліція кваліфікувала подію як теракт. За інформацією правоохоронців, перше повідомлення про вибух надійшло о 5:35 від місцевої мешканки. Під час прибуття на місце події стався другий вибух, що ускладнило оперативні дії.

Микола Калашник підкреслив, що, попри постраждалих, загрози життю людей немає, а медична допомога надається в повному обсязі. Ситуація залишається контрольованою, однак тривають заходи з безпеки та обстеження прилеглої території, аби запобігти можливим подальшим інцидентам.

Цей випадок у Бучі став черговим після вибуху, що стався 22 березня у Чернігові в супермаркеті. Тоді постраждали троє людей — чоловік і дві жінки, які отримали медичну допомогу. Подібні інциденти підкреслюють необхідність посиленої безпеки та уваги громадян до підозрілих предметів у публічних місцях і житлових районах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Польщі спостерігається зростання рівня безробіття, що може мати серйозні наслідки для українців, які працюють або планують працевлаштування в цій країні. За оцінками, у грудні 2025 року рівень безробіття становив 5,7%, а вже в січні 2026-го він піднявся до 6%.