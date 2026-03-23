Страшные взрывы и теракт в пригороде Киева: раскрыты впечатляющие масштабы последствий

Сегодня утром, 23 марта, в городе Буча произошел взрыв неизвестного предмета недалеко от многоэтажного жилого дома, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник. Первый взрыв повредил остекление дома, а вскоре неподалеку произошел второй взрыв, в результате которого двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет, а дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно.

На месте происшествия оперативно работают все необходимые службы полиция, спасатели и взрывотехники. Территория была ограждена, а специалисты обследуют ее на наличие других взрывоопасных предметов. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. По информации правоохранителей, первое сообщение о взрыве поступило в 5.35 от местной жительницы. Во время прибытия на место происшествия произошел второй взрыв, что затруднило оперативные действия.

Николай Калашник подчеркнул, что несмотря на пострадавших, угрозы жизни людей нет, а медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ситуация остается контролируемой, однако продолжаются меры по безопасности и обследованию прилегающей территории, чтобы предотвратить возможные дальнейшие инциденты.

Этот случай в Буче стал очередным после взрыва, произошедшего 22 марта в Чернигове в супермаркете. Тогда пострадали три человека — мужчина и две женщины, получившие медицинскую помощь. Подобные инциденты подчеркивают необходимость усиленной безопасности и внимания граждан к подозрительным предметам в публичных местах и жилых районах.

