"Абсолютное самоубийство": стало известно о страшном замысле РФ в Херсонской области

Российские войска могут активизировать штурмовые попытки в направлении микрорайона Корабел в Херсоне, как только погодные условия станут благоприятными. Однако украинские защитники полностью контролируют происки к своим позициям и существенно усилили средства поражения для отпора любых атак. Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил командир батальона беспилотных систем Николай Ставицкий 34-й отдельной бригады береговой обороны.

Он отметил, что оборона ВСУ в микрорайоне Корабел устойчива, обеспечена всем необходимым и готова к любым действиям противника.

Николай Ставицкий подчеркнул, что на участке заметно наращено количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), позволяющих отслеживать передвижение врага на больших расстояниях и своевременно реагировать на попытки прорыва. Любые попытки российских войск совершить быстрый прорыв, в частности на лодках, будут обнаружены заранее и отражены силами обороны.

Командир добавил, что украинские войска "чувствуют себя очень комфортно" на этом участке фронта благодаря своевременно подготовленным средствам противодействия и подкрепленным оборонным ресурсам.

"Наши БПЛА-системы готовы к работе. Мы видим все подъезды, все подходы. То есть сделать врагу внезапный "рывок" не получится. Планировать прорыв на лодках — это самоубийство для них", — подчеркнул Ставицкий.

