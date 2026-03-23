Путин уже подготовил новую страшную эскалацию: озвучен крайне тревожный прогноз

В Кремле нарастает напряженность и поиск способов изменить ход войны стал приоритетом. После последних сигналов об угрозе для восточного фланга НАТО, в частности в странах Балтии, а также серии инцидентов вблизи границ Альянса, сценарий новой эскалации уже не выглядит маловероятным. Публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов предположил, что российский диктатор Владимир Путин может предпринять новые агрессивные действия, чтобы быстро изменить баланс сил в свою пользу.

"Россия не получает на фронте того результата, который позволил бы Кремлю говорить о переломе в войне. В прошлом году Москва тоже делала ставку на истощение Украины, но сейчас такого эффекта нет, а экономику не спасают даже высокие цены на нефть. Именно поэтому Путину нужен ход, который даст ощутимый политический результат быстрее, чем это может сделать". скорая победа, чтобы в том числе внутри немного всех успокоить", – отметил Богданов.

По словам аналитика, Кремль может не ограничиться давлением только на Украину, а вынести эскалацию на территории Европы.

"Россия способна пойти на ограниченный шаг против стран Балтии, чтобы проверить реакцию НАТО, поколебать веру в готовность Североатлантического союза к ответу и попытаться навязать Западу новые условия разговора", — подчеркнул он.

Богданов добавляет, что речь идет не о случайных действиях, а о сознательном поиске новой модели давления.

"Здесь Кремлю нужно либо показать новую силу, либо создать впечатление, что он снова способен резко поднять ставки. Иначе все труднее будет держать напряжение внутри России и вести переговоры без поражения", — подчеркнул эксперт.

