У Росії неодноразово заявляли про дію нібито американських біолабораторій в Україні. Після заяв в США у МЗС РФ знову взялися за цю тему.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що 12 травня директор Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила про проведення перевірки щодо понад 120 закордонний біологічних лабораторій, понад 40 з яких нібито розташовані в Україні.

"Ми неодноразово привертали увагу міжнародного співтовариства до небезпечної та ніким не контрольованої військово-біологічної діяльності США за межами національної території, у тому числі в Україні", — заявила Захарова.

За її словами, парламентська комісія Федеральних Зборів Російської Федерації нібито вивчила всі доступні джерела, які стосуються біологічних програм США на українській території, включаючи документи, вилучені під час спеціальної військової операції, а також провела опитування численних свідків, які мають інформацію щодо діяльності Пентагону та пов'язаних з ним структур в українських біолабораторіях.

“Нинішні “одкровення” американської розвідспільноти розглядаємо як перший крок на шляху до повноцінного визнання та комплексного врегулювання проблеми, до вирішення якої російська сторона послідовно закликала протягом останніх років”, — підсумувала вона.

