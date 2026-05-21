Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Лаврова вже потирають руки: чекають "гарних новин" про Україну зі США
У Лаврова вже потирають руки: чекають “гарних новин” про Україну зі США

Представниця МЗС РФ Захарова відреагувала на розлідування роботи біолабораторій США

21 травня 2026, 22:17
Кречмаровская Наталия

У Росії неодноразово заявляли про дію нібито американських біолабораторій в Україні. Після заяв в США у МЗС РФ знову взялися за цю тему. 

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що 12 травня директор Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила про проведення перевірки щодо понад 120 закордонний біологічних лабораторій, понад 40 з яких нібито розташовані в Україні.

"Ми неодноразово привертали увагу міжнародного співтовариства до небезпечної та ніким не контрольованої військово-біологічної діяльності США за межами національної території, у тому числі в Україні", — заявила Захарова. 

За її словами, парламентська комісія Федеральних Зборів Російської Федерації нібито вивчила всі доступні джерела, які стосуються біологічних програм США на українській території, включаючи документи, вилучені під час спеціальної військової операції, а також провела опитування численних свідків, які мають інформацію щодо діяльності Пентагону та пов'язаних з ним структур в українських біолабораторіях.

“Нинішні “одкровення” американської розвідспільноти розглядаємо як перший крок на шляху до повноцінного визнання та комплексного врегулювання проблеми, до вирішення якої російська сторона послідовно закликала протягом останніх років”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі”писав, що Росія п’ятий рік веде повномасштабну війну проти України — від 24 лютого 2022 року систематично та масовано обстрілює територію України. Для цього застосовує різноманітні засоби ураження, на фронті населені пункти ворог просто "стирає" постійними ударами. Однак топпосадовців РФ намагаються грати у “милосердя”, виголошуючи цинічні заяви.



Джерело: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/13069
