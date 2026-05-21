Кречмаровская Наталия
У Росії неодноразово заявляли про дію нібито американських біолабораторій в Україні. Після заяв в США у МЗС РФ знову взялися за цю тему.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Представниця МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що 12 травня директор Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила про проведення перевірки щодо понад 120 закордонний біологічних лабораторій, понад 40 з яких нібито розташовані в Україні.
За її словами, парламентська комісія Федеральних Зборів Російської Федерації нібито вивчила всі доступні джерела, які стосуються біологічних програм США на українській території, включаючи документи, вилучені під час спеціальної військової операції, а також провела опитування численних свідків, які мають інформацію щодо діяльності Пентагону та пов'язаних з ним структур в українських біолабораторіях.
Нагадаємо: портал “Коментарі”писав, що Росія п’ятий рік веде повномасштабну війну проти України — від 24 лютого 2022 року систематично та масовано обстрілює територію України. Для цього застосовує різноманітні засоби ураження, на фронті населені пункти ворог просто "стирає" постійними ударами. Однак топпосадовців РФ намагаються грати у “милосердя”, виголошуючи цинічні заяви.