Цинізм Росії пробив чергове дно: заява Лаврова про обстріли України вразила

Росія п’ятий рік веде повномасштабну війну проти України — від 24 лютого 2022 року систематично та масовано обстрілює територію України. Для цього застосовує різноманітні засоби ураження, на фронті населені пункти ворог просто "стирає" постійними ударами. Однак топпосадовців РФ намагаються грати у “милосердя”, виголошуючи цинічні заяви.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив із черговою цинічною заявою. Він намагався переконати іноземних журналістів, що Росія нібито “не хоче завдавати надмірної шкоди” території України і “використовує не всі наявні засоби”.

“Подібні заяви орієнтовані виключно на дезінформування закордонної аудиторії та створення фейкового іміджу “милосердної” Росії. Насправді слова Лаврова — це відверта брехня, яка вражає своєю цинічністю. Такі українські міста, як Бахмут, Авдіївка, Покровськ, Вугледар, Торецьк, Вовчанськ та десятки інших, росіяни фактично стерли з лиця землі, перетворивши їх на суцільні руїни”, — зазначили аналітики Центру.

У ЦПД пояснили, що поодинокі мешканці, які досі залишаються в знищених населених пунктах, на власні очі бачили “гуманність” окупантів і точно знають, що насправді несе із собою “русскій мір”.

“Заяви Лаврова вписуються у традиційну пропагандистську стратегію агресора. Намагаючись видати загарбницьку війну та знищення цивільної інфраструктури за “виважені дії”, Кремль прагне зняти із себе відповідальність за воєнні злочини проти України”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

