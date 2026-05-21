Цинізм Росії пробив чергове дно: заява Лаврова про обстріли України вразила

Кречмаровская Наталия
Росія п’ятий рік веде повномасштабну війну проти України — від 24 лютого 2022 року систематично та масовано обстрілює територію України. Для цього застосовує різноманітні засоби ураження, на фронті населені пункти ворог просто "стирає" постійними ударами. Однак топпосадовців РФ намагаються грати у “милосердя”, виголошуючи цинічні заяви.
Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив із черговою цинічною заявою. Він намагався переконати іноземних журналістів, що Росія нібито “не хоче завдавати надмірної шкоди” території України і “використовує не всі наявні засоби”.
У ЦПД пояснили, що поодинокі мешканці, які досі залишаються в знищених населених пунктах, на власні очі бачили “гуманність” окупантів і точно знають, що насправді несе із собою “русскій мір”.
