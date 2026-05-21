Цинизм России пробил очередное дно: заявление Лаврова об обстрелах Украины поразило

Кречмаровская Наталия
Россия пятый год ведет полномасштабную войну против Украины — от 24 февраля 2022 систематически и массированно обстреливает территорию Украины. Для этого применяет различные средства поражения, на фронте населенные пункты враг просто "стирает" постоянными ударами. Однако топ-чиновники РФ пытаются играть в "милосердие", делая циничные заявления.
Сергей Лавров.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с очередным циничным заявлением. Он пытался убедить иностранных журналистов, что Россия якобы "не хочет наносить чрезмерный вред" территории Украины и "использует не все имеющиеся средства".
В ЦПД объяснили, что единичные жители, которые до сих пор остаются в уничтоженных населенных пунктах, своими глазами видели "гуманность" окупантов и точно знают, что на самом деле несет с собой "русский мир".
