Цинизм России пробил очередное дно: заявление Лаврова об обстрелах Украины поразило

Россия пятый год ведет полномасштабную войну против Украины — от 24 февраля 2022 систематически и массированно обстреливает территорию Украины. Для этого применяет различные средства поражения, на фронте населенные пункты враг просто "стирает" постоянными ударами. Однако топ-чиновники РФ пытаются играть в "милосердие", делая циничные заявления.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с очередным циничным заявлением. Он пытался убедить иностранных журналистов, что Россия якобы "не хочет наносить чрезмерный вред" территории Украины и "использует не все имеющиеся средства".

"Подобные заявления ориентированы исключительно на дезинформирование зарубежной аудитории и создание фейкового имиджа "милосердной" России. На самом деле слова Лаврова — это откровенная ложь, поражающая своей циничностью. Такие украинские города, как Бахмут, Авдеевка, Покровск, Угледар, Торецк и десятки других, россияне фактически стерли с лица земли, превратив их в сплошные руины", — отметили аналитики Центра.

В ЦПД объяснили, что единичные жители, которые до сих пор остаются в уничтоженных населенных пунктах, своими глазами видели "гуманность" окупантов и точно знают, что на самом деле несет с собой "русский мир".

"Заявления Лаврова вписываются в традиционную пропагандистскую стратегию агрессора. Пытаясь выдать захватническую войну и уничтожение гражданской инфраструктуры за "взвешенные действия", Кремль стремится снять с себя ответственность за военные преступления против Украины", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

