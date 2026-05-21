logo

BTC/USD

77611

ETH/USD

2136.64

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Лаврова уже потирают руки: ждут "хороших новостей" об Украине из США
commentss НОВОСТИ Все новости

У Лаврова уже потирают руки: ждут "хороших новостей" об Украине из США

Представитель МИД РФ Захарова отреагировала на расследование работы биолабораторий США

21 мая 2026, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России неоднократно заявляли о действии якобы американских биолабораторий в Украине. После заявлений в США в МИД РФ снова взялись за эту тему.

У Лаврова уже потирают руки: ждут "хороших новостей" об Украине из США

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что 12 мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проведении проверки более 120 зарубежных биологических лабораторий, более 40 из которых якобы расположены в Украине.

"Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США вне национальной территории, в том числе в Украине", — заявила Захарова.

По ее словам, парламентская комиссия Федерального Собрания Российской Федерации якобы изучила все доступные источники, касающиеся биологических программ США на украинской территории, включая документы, изъятые во время специальной военной операции, а также провела опрос многочисленных свидетелей, имеющих информацию о деятельности Пентагона и связанных с ним структур в украинских биолабораториях.

"Нынешние "откровения" американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному урегулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала в последние годы", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия пятый год ведет полномасштабную войну против Украины — от 24 февраля 2022 систематически и массированно обстреливает территорию Украины. Для этого применяет различные средства поражения, на фронте населенные пункты враг просто "стирает" постоянными ударами. Однако топ-чиновники РФ пытаются играть в "милосердие", произнося цинические заявления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/13069
Теги:

Новости

Все новости