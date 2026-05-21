В России неоднократно заявляли о действии якобы американских биолабораторий в Украине. После заявлений в США в МИД РФ снова взялись за эту тему.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что 12 мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проведении проверки более 120 зарубежных биологических лабораторий, более 40 из которых якобы расположены в Украине.

"Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США вне национальной территории, в том числе в Украине", — заявила Захарова.

По ее словам, парламентская комиссия Федерального Собрания Российской Федерации якобы изучила все доступные источники, касающиеся биологических программ США на украинской территории, включая документы, изъятые во время специальной военной операции, а также провела опрос многочисленных свидетелей, имеющих информацию о деятельности Пентагона и связанных с ним структур в украинских биолабораториях.

"Нынешние "откровения" американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному урегулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала в последние годы", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия пятый год ведет полномасштабную войну против Украины — от 24 февраля 2022 систематически и массированно обстреливает территорию Украины. Для этого применяет различные средства поражения, на фронте населенные пункты враг просто "стирает" постоянными ударами. Однако топ-чиновники РФ пытаются играть в "милосердие", произнося цинические заявления.