Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В России неоднократно заявляли о действии якобы американских биолабораторий в Украине. После заявлений в США в МИД РФ снова взялись за эту тему.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что 12 мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проведении проверки более 120 зарубежных биологических лабораторий, более 40 из которых якобы расположены в Украине.
По ее словам, парламентская комиссия Федерального Собрания Российской Федерации якобы изучила все доступные источники, касающиеся биологических программ США на украинской территории, включая документы, изъятые во время специальной военной операции, а также провела опрос многочисленных свидетелей, имеющих информацию о деятельности Пентагона и связанных с ним структур в украинских биолабораториях.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия пятый год ведет полномасштабную войну против Украины — от 24 февраля 2022 систематически и массированно обстреливает территорию Украины. Для этого применяет различные средства поражения, на фронте населенные пункты враг просто "стирает" постоянными ударами. Однако топ-чиновники РФ пытаются играть в "милосердие", произнося цинические заявления.