Після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України західні країни надають підтримку Україні. Попри намагання РФ вплинути на рішення та європейську згуртованість у питанні України, ЄС надає необхідну фінансову та військову підтримку. У Росії не можуть змиритися з такою ситуацією і не полишають спроб розсварити західних партнерів з Україною.

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Брюссель погодив уже десятки мільярдів євро на закупівлю озброєння для Києва, інтегрував Україну в програми виробництва БПЛА, налагодив цілий конвеєр постачання смертоносної зброї.

“Ось що за останні три місяці отримали у відповідь жителі країн-членів ЄС. Це лише небагато підтверджених випадків з безлічі — визнаних владою країн або самим Києвом”, — заявила вона.

Йдеться про дрони в повітряному просторі європейських країн. Захарова заявила, що за три місяці було одинадцять підтверджених інцидентів.

“Якщо називати речі своїми іменами, то щотижня Київ бомбить Євросоюз. Безумство Банкової вже викликало урядову кризу в Латвії, величезні логістичні проблеми у Фінляндії, екологічні та соціальні наслідки для всієї Східної Європи”, — взялася до істеричних погроз Захарова.

За її словами, вперше в історії НАТО винищувач Альянсу збиває дрон ракетою над територією союзника.

“І щоразу — те саме: “Треба дати Києву більше грошей”. Якщо і вводити термін “політичне членоушкодження”, то краще не знайти ілюстрації, — підсумувала вона.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський пояснював ситуацію з дронами.

На пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Таллінні Зеленський пояснив: "Наприклад, коли йде наша відповідь на ті чи інші російські удари і якщо в небі країн Латвії, Литви, Естонії з'являється російський дрон, зрозуміло для чого. Коли з'являється український дрон, ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів. Це не масово. Поодинокі такі випадки були завдяки системам радіоелектронної боротьби. Що для цього потрібно? Ми почали працювати".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які слова Зеленського довели Захарову до істерики.



